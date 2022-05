A szétkapcsolódást követően az ARRW hajtóműve beindult, és a tervezett ideig működött, a hangsebesség ötszörösét elérve– derül ki a légierő közleményéből.

A hiperszonikus fegyverek irányíthatóságuk és sebességük miatt nehezen követhetők és háríthatók el. Oroszország már hadrendbe is állított hiperszonikus fegyvereket, amelyeket be is vetett az Ukrajna elleni háborúban. Kína októberben tagadta, hogy hiperszonikus fegyverkísérletet hajtott végre.

