A békéről senki nem beszél

Miközben nagyszerű sportesemények zajlanak Európában, így hazánkban is, valamint nyári vakációnkat tervezgetjük, a demens amerikai elnök és háború után ácsingózó külügyminisztere (Antony Blinken), valamint hadügyminisztere (Lloyd Austin) mindent megtesz azért, hogy ne legyenek béketárgyalások. Zsinóron rángatott kedvencük Kijevben garancia arra, hogy a felek még csak le se ülhessenek egymással a tárgyalóasztalhoz.

Az oroszok a győzelem napját ünnepelték május 9-én; ez alkalommal az orosz elnök ismét rámutatott a jelenleg zajló fegyveres konfrontáció elkerülhetetlen mivoltára és arra, hogy valójában kik szították a konfliktust. Putyin beszéde hangsúlyozta, hogy ez immár egy honvédő háború, amely hasonlít a nácik elleni honvédő háborúhoz. Csak ezúttal nem a németek, hanem az amerikaiak állnak a másik oldalon.

Lehet ezekkel a mondatokkal vitatkozni, de Biden elnök egyre erősíti nemzetközi elemzőkben azt a konklúziót, hogy ez az ő háborúja is. Semmiképpen sem akar kimaradni belőle. Sőt, a zavarodott és hamisan érvelő amerikai elnök naponta fokozza a háborús retorikát, amelyet konkrét cselekedetekkel is alátámaszt. A Moszkvában zajló győzelmi ünnepség napján ugyanis aláírta az Ukrajnára vonatkozó kölcsönbérleti jogszabályt, amely egy 1941-es rendhagyó háborús helyzet újjáélesztése. A törvény (angolul Lend-Lease Act), avagy teljes hivatalos nevén An Act to Promote the Defense of the United States, valójában fából vaskarika, hiszen itt egy percig sem az Egyesült Államok védelméről van szó. Az 1941-ben fogant jogszabály ugyanis lehetővé teszi az USA-nak fegyverek, hadianyagok és egyéb termékek korlátlan szállítását szövetségesei számára, lényegében ellentételezés, azaz fizetés nélkül. Mindezt az amerikai adófizetők kontójára.

A második világháborúban mindez elsősorban Nagy-Britanniát segítette nagy mennyiségű fegyverhez jutni, de később a Szovjetuniót is, valamint Franciaországot és Kínát. Ezáltal az USA végképp feladta rátarti, de pacifista külpolitikáját, ami korábban jellemző volt rá. Biden és vezérkara hasonlóképpen a háború mellett döntött. Rájöttek, hogy lényegében csak a háborús retorika, valamint az abortusz melletti szélsőséges kampány lehet az a maradék eszköz a kezükben, amely az amerikai gazdaság hanyatlásáról és a kognitív szempontból gyakran összevissza zagyváló és botladozó elnök gyér teljesítményéről eltereli a figyelmet. Az eredeti háborús kölcsönbérleti törvényt is egy demokrata elnök (Franklin Delano Roosevelt) írta alá, amely 1945 szeptemberéig maradt hatályban. Úgy tűnik, a demokraták szeretnek háborúzni.

A kölcsönbérleti törvény és az annak alapján meginduló hatalmas volumenű szállítások nagyban segítették a szövetségesek háborús esélyeit. Az Egyesült Államok elsőként a a hitleri Németországgal egyedül szemben álló Nagy-Britanniát segítette. Később az Egyesült Államok Franciaországra, Kínára és a Szovjetunióra is kiterjesztette ingyenes fegyverszállításait. Most, 81 évvel később éppen Ukrajnára alkalmazták a korábbi jogszabályt.

A program keretében 1941 és 1945 között mintegy ötvenmilliárd dollár értékű fegyvert és árut szállítottak a hadszíntérre. Ez az összeg az Egyesült Államok összes második világháborús kiadásainak a 17 százalékát tette ki. Ebből 31 milliárd értékű szállítmány jutott Nagy-Britanniának, 11 milliárd a Szovjetuniónak, hárommilliárd Franciaországnak és közel kétmilliárd Kínának. Az a Szovjetunió is kapott tehát amerikai segítséget, amely kommunista diktatúra volt, szemben a mostani Oroszországgal, amely cinikus vélekedéssel is csak erős kézzel irányított népképviseleti demokráciának nevezhető.