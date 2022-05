Trump volt tanácsadója szerint visszaüthet az oroszok megbüntetése

Az amerikai belpolitika képmutatásáról, Donald Trump elnöki éveiről, az ukrajnai háborúról, Oroszország szerepéről adott exkluzív interjút a Mandinernek Michael Anton, aki a Bush- és a Trump-kormányzat idején a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársa volt.

„Az amerikai baloldal úgy viselkedik, hogy ha veszt, akkor az ellenfelét azonnal lenácizza, leautoriterezi. A magyar kormány esetében is ez történik: még ha negyedszer választják is meg óriási többséggel, akkor is azt mondják róla, hogy nem demokratikus kormány.”

Csak akkor van demokrácia, ha ők győznek

– állított görbe tükröt az amerikai baloldal elé a politológus, az őt ért kritikákra reagálva.

Ugyanakkor nem rejtette véka alá a véleményét a republikánus elitről sem. Elmondása szerint azért távolodott el tőlük, „a régi konzervatív republikanizmus gellert kapott Amerikában, alig különböztethető már meg a baloldaltól, a nagyvállalati-média-pénzügyi körök szövetségében mozog.” Ehhez képest Donald Trump álláspontja helyes volt a 2016-os elnökválasztás három legfontosabb kérdésében: a bevándorlás, a kereskedelem és a külpolitika területén.

A Trump-adminsztráció működését belülről is megtapasztaló szakember elárulta, nagy problémát jelentett, hogy a közigazgatás lépten-nyomon akadályoztatta az elnöki döntések végrehajtását. Azt is elismerte, hogy

Trump idejében a Fehér Ház kaotikus volt.

Ennek egyik okát abban látta, hogy Trump az elnöksége előtt nem töltött be politikai tisztségeket, és az emberei sem voltak washingtoni bennfentesek.

A szakember Donald Trump 2024-es újraindulásának esélyeit latolgatva leszögezte: ha indul, akkor szerintem biztosan ő lesz a Republikánus Párt elnökjelöltje, senki más nem tudja őt kiszorítani párton belül. Sikeréről azonban már nem volt meggyőződve.

Úgy vélem, hogy bárki is lesz a konzervatív elnökjelölt, a Republikánus Pártnak 2024-ben nagyon nehéz lesz győznie

– mondta.

Michael Anton az ukrajnai háborúról is kifejtette véleményét. Ő úgy vélte, valójában nem áll az Egyesült Államok érdekében Oroszország meggyengítése.

A háború elítélendő, de az oroszok súlyos megbüntetése keményen visszaüthet, ezért ez egy rossz ötlet

– figyelmeztetett.

Borítókép: Michael Anton, aki a Bush- és a Trump-kormányzat idején a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársa volt (Fotó: Mandiner/ Földházi Árpád)