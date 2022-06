Új fejezet kezdődhet Magyarország és Vietnam kétoldalú kapcsolataiban

A nemzetgyűlés elnöke, Vuong Dinh Hue vezetésével magas rangú vietnami delegáció érkezik jövő hétfőn Budapestre, hogy kétoldalú tárgyalásokat folytassanak a magyar minisztériumok vezetőivel, illetve találkozzanak a magyarországi vietnami közösség és más európai üzleti körök képviselőivel. A hétfőn Kövér László házelnökkel is tárgyalóasztalhoz ülő Vuong Dinh Hue rendkívül befolyásos politikusnak számít a délkelet-ázsiai országban:

a 65 éves politikus 2011 és 2013 között pénzügyminiszterként, 2016 és 2020 között pedig miniszterelnök-helyettesként tevékenykedett, tagja továbbá a Vietnami Kommunista Párt központi bizottságának is.

A kétoldalú kapcsolatok folyamatosan fejlődnek Magyarország és Vietnam között, ezt a kölcsönös magas rangú vizitek is bizonyítják: legutóbb idén januárban járt magyar delegáció Hanoiban, 2020-ban pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen adta át átadta a vietnami magyar nagykövetség új, kibővített konzuli hivatalát a fővárosban. A tárcavezető ekkor arról is beszélt: a gazdasági együttműködés olyan szorossá vált a két ország között, hogy még a koronavírus-járvány kitörésének évében is – amikor minden gazdasági mutató lefelé mutatott – hatvan százalékkal növekedett a két ország közötti kereskedelmi forgalom mértéke. A két ország egyébként 2018-ban a stratégiai partnerség szintjére emelte a kétoldalú kapcsolatokat. Akkor Nguyen Phu Trong, a Vietnami Kommunista Párt főtitkára látogatott Budapestre:

a vietnami politbüro legmagasabb pozícióját betöltő politkus egyetértett Orbán Viktorral abban, hogy egy általános, mindenre kiterjedő partnerség létrehozásra kell törekedni Magyarország és Vietnam között.

Orbán Viktor utoljára 2017 szeptemberében járt Hanoiban. Akkor a magyar miniszterelnök kifejtette: Magyarország azért választotta Vietnamot térségi stratégiai partnerének, mert hosszú ideje jó a diplomáciai együttműködés a két ország között, továbbá mert mintegy háromezer olyan vietnami állampolgár van, aki az iskolai képzettségét Magyarországon szerezte, Magyarországon pedig él egy becsületes és szorgalmas családokból álló többezres vietnami kolónia. A magyar miniszterelnök azt is kiemelte, hogy stratégiai elemzők szerint a következő harminc évben Vietnam lesz a világ egyik leggyorsabban fejlődő országa.