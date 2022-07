A szlovák miniszterelnök nem tud a földelkobzásokról

Eduard Heger ugyanakkor szombaton azt is elmondta: fontos számára, hogy a szlovákiai magyarok is otthon érezzék magukat Szlovákiában. Ezzel kapcsolatban a régiófejlesztésről beszélt, amely értelmében a déli régió gazdasági felzárkóztatásának fontosságát hangsúlyozta. Heger ezen túl a kormány által a nemzetiségeknek nyújtott kedvező lépéseket is felsorolta.

Borítókép: Eduard Heger szlovák miniszterelnök újságírók kérdéseire válaszol Brüsszelben 2022. február 18-án (Fotó: MTI/AP/Geert Vanden Wijngeart)