Soros György vagyonkezelője szerint elkerülhetetlen a recesszió

A Soros Alapkezelő befektetési igazgatójaként is ismert (CIO) Fitzpatrick korábban a bitcoinról és a központi banki digitális valuták (CBDC) által a kriptoiparra gyakorolt ​​hatásáról is beszélt a Bloomberg Front Row-nak adott interjújában.

Ebben kifejtette, hogy a bitcoint árunak tekinti, és kijelentette:

Ha a bitcoinra gondolunk, nem hiszem, hogy ez egy valuta. Szerintem ez egy árucikk, de könnyen tárolható. Könnyen átvihető.

A Soros Alapkezelő igazgatója úgy véli, hogy egyes befektetők az aranytól a bitcoin felé mozdulnak el, ami a kriptovaluta melletti egyértelmű kiállásként is értékelhető.

Soros György házi blogján, a Project Syndicaten arról értekezett, miszerint meg kell törni a kereskedelmi bankok kartelljét. Immáron köztudott, hogy a bitcoin és a blokklánc-technológia megjelenésével mindenki próbálja kihasználni a lehetőségeket.

Elsősorban hatalmas pénzeket mozgatva és leginkább a bizonytalanságokból még nagyobbakat nyerve a folyamatokon. Jelenleg, ha valaki pénzt akar elektronikusan mozgatni, azt a SWIFT rendszeren keresztül teheti meg. Ezt a status quot támadta meg minap hat globális bank (Bank of China, Bank of New York Mellon, Deutsche, Standard Chartered és BNP Paripas) egy önálló zárt rendszer kiépítésével.

Nemcsak a bankok, hanem olyan multinacionális cégek, mint a Facebook vagy Ripple is tervezi kihasználni a blokklánc technológiát, ezzel megtörve a SWIFT rendszert. Persze olyan globális hatalmak, mint Oroszország és Kína sem tétlenkednek, konkurens platformot terveznek létrehozni, hogy megtörjék a jelenleg is működő rendszert. Látszik, hogy nagyon sokan rámozdultak az új technológiákra, és jelenleg úgy tűnik, hogy inkább káoszt és rivalizálást hoz, mintsem stabilitást.

Azonban ahhoz, hogy még több pénz csatornázódjon be az új kriptovilágba, az állami adóbevételekre is rátennék a kezüket. Méghozzá adókedvezmények formájában. Például úgy, hogy a piaci szereplőknek lehetőségük lenne előre kifizetni az adójukat. Ezzel a különös „megtakarítási” formával még több pénzt ki lehetne csatornázni a kereskedelmi bankoktól, még nagyobb kényszerhelyzetbe juttatva őket. Viszont belekeverni a fiskális politikát (ráadásul egy évvel előre megfizetett adóról beszélünk) egy kvázi láthatatlan rendszerbe újabb kockázatot jelenthet.

Ugyanis a blokklánc technológia segítségével mondhatni nyitott könyvről beszélünk, így mindenki minden tranzakciót láthat. Nem beszélve a rendszer nem tökéletes mivoltáról, a pénz könnyen el is tűnhet a legrosszabb esetben – teszi hozzá a Tűzfalcsoport.

Borítókép: Dawn Fitzpatrick (Fotó: YouTube/David Rubenstein)