Erős összefonódások az európai és Soros György romaügyi hálózata között

Aurora Ailincăi román nemzetiségű, az Európa Tanács főtitkárának a romaügyekért felelős különleges megbízottja. 2021-től pedig a Tanács Európai Történelemtanítási Obszervatóriumának ügyvezető igazgatója. Már 2013 óta az Európa Tanács különböző szakosodott szerveinél dolgozik, vezető pozíciókban.2014-ig programkoordinátor volt roma ügyekben, ezt követően 2019-ig a strasbourgi szervezet keretén belül működő Roma and Travellers Team egységvezetője volt, majd 2021-ig osztályvezető-helyetteseként tevékenykedett ugyanitt.

Aurora Ailincăi és Zeljko Jovanovics egy párt alkotnak. Ezen a szinten egy párkapcsolat az összefonódás, és akár a korrupció melegágyaként működhet. Különösen, hogy a hölgy az Európa Tanács befolyásos vezetője roma ügyekben, míg Jovanovics Soros legfőbb romaszervezetének vezetője.Jelena Jovanovics szerbiai roma nő, aktivista. Fő érdeklődési területe a nemi (gender) és etnikai alapú, rendszerszintű diszkrimináció metszéspontjának számító interszekcionalizmus. Külön foglalkozik a roma nőkkel, akik a médiában és az akadémiai szférában találhatóak. A CEU-n a következő mesterképzést végezte el: Master in Women and Gender Studies, a diplomáját személyesen Soros Györgytől vette át. Ezt követően Jovanovics szakpolitikai és kutatási koordinátor volt a brüsszeli ERGO-nál, onnan ment át az Európai Parlamentbe, ahol jelenleg a rasszizmusellenes és sokszínűségért felelős csoportjának (ARDI) a koordinátora. Emellett a CEU Politikai Tanulmányok Központjának a kutatási munkatársa is.

(Jamen) Gabriela Hrabanova csehországi ember- és romajogi aktivista, 2017 áprilisa óta az Európa Tanácshoz köthető ERGO igazgatója. Hrabanova 2011 óta tevékenykedik az ERGO-nál, előtte a cseh kormányhivatal részét képező Kisebbségi Ügyek Roma Tanácsának volt az irodavezetője. A 2009-es cseh uniós soros elnökség keretén belül szerepe volt az EU-s roma integráció 10 pontja elfogadtatásában, illetve az EU Roma Platform első ülésének megszervezésében. Ezzel párhuzamosan az akkori cseh miniszterelnök által vezetett Roma Tanács titkáraként tevékenykedett.

Hrabanovának magyar kötődése is van, hiszen kuratóriumi tagja a budapesti székhelyű, az ERGO-val és a Roma Oktatási Alappal partneri viszonyban álló, szintén Soros-pénzzel kitömött Romédia Alapítványnak.Továbbá konzultatív tanácsadója a bécsi székhelyű Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatóságának, illetve az ERGO hálózathoz tartozó, brüsszeli székhelyű RomaReact online digitális térképészeti platform alapítója. Hrabanovának van közös képe Niedermüller Péterrel.

Isabela Mihalache romániai roma aktivista, aki 2020 óta az ERGO-nál vezető szakpolitikus. Mihalache az ERGO keretén belül részt vett az EU roma stratégiájának a kidolgozásában. Továbbá projektkoordinátor a következő helyeken: Romani Women, Power of Change in the Western Balkans and Turkey, Chachipen és a Roma Civil Monitor. Mihalache a CEU-n végezte el a mesterképzést, egész pontosan a következőt tanulta: Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies.

2003 és 2009 között vezető programmenedzser volt a budapesti Nyílt Táradalom Alapítványnál. 2009–2011 között igazgatóhelyettes volt az OSF romaügyi szatellit szervezeteként működő European Roma Rights Centre-nél (ERRC). 2012-ben az ENSZ nőügyi és nemi esélyegyenlőségért felelős szakosodott szervének készített jelentést a Moldovai Köztársaságban élő roma nők helyzetéről. 2014–2018 között romákkal foglalkozó projektmenedzser volt az Európa Tanácsnál. Később a brüsszeli székhelyű Európai Hálózat a Rasszizmus Ellen (ENAR) nevű, az EU és az OSF által finanszírozott NGO-nál dolgozott.2020 júliusában társszerzője volt egy, a The Brussels Times-ban megjelent cikkben, amelyben kiállt a BLM és George Floyd emléke mellett, kísérletet téve arra, hogy az amerikai feketék helyzetét párhuzamba állítsa az európai romákéval, rendszerszintű rasszizmust és egyéb, az Egyesült Államokban divatos kifejezéseket felsorakoztatva.Romeo Franz roma (szinti) származású német zenész, ember- és romajogi aktivista. 2018 júliusa óta a német Zöld Párt színeiben európai parlamenti képviselő. 2003 és 2013 között tagja volt a Német Szintik és Romák Központi Tanácsának. Tagja az EP LMBTQ érdekképviseleti szervezetének és a rasszizmusellenes, illetve sokszínűségért felelős csoportjának (ARDI), továbbá az EP Kulturális és Oktatási Bizottsága első alelnöke, illetve póttagja a Foglakoztatási és Szociális Bizottságnak, valamint a LIBE Bizottságnak is.

Dan (Pavel) Doghi romániai cigány közszereplő, aki az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága diszkriminációellenes és romaügyi koordinációs osztályának a csoportvezetője. Doghi 2000–2003 között a Soros Alapítvány részét képező roma közösségek kolozsvári központjának volt a programkoordinátora. Gyakornokként dolgozott a Public Interest Law Initiative-nél és a Columbia Egyetem – Budapesti Jogi Központ programjában (2003-2004). 2004 és 2011 között az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) volt a romaügyi kapcsolattartója. 2013 és 2015 között a Soros-féle Roma Education Fund romániai igazgatója volt. 2012 és 2018 között a budapesti Roma Oktatási Alap felsőoktatási programvezetőjeként tevékenykedett.

Szintén egy romániai roma aktivista az a Lavinia Banu, aki jelenleg az Európai Bizottság (EB) Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága romaügyi koordinátora. Banu 2014 novemberében kezdett el dolgozni az Európai Bizottságnak, először mint szakpolitikai asszisztens, 2018 januárjától lett a bizottságnál szakpolitikai tisztségviselő. 2014-ben Zeljko Jovanovicshoz hasonlóan az Open Society RIO-nak volt a munkatársa. Ezt megelőzően az ERGO részét képező RomaReact munkatársa volt, akárcsak Gabriela Hrabanova.A kontra információi alapján Banu és Hrabanova ERGO-igazgató közeli barátnők, olyannyira, hogy együtt szoktak járni nyaralni, a privát közösségi oldalaikon közös fényképeik is vannak.A baráti viszony felveti az összeférhetetlenség gyanúját.