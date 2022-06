Soros alapítványa számára ezért volt meghatározó pillanat az ukrajnai válság

Az amerikai demokrata elitnek, köztük Soros Györgynek is jelentős érdekeltségeik vannak Ukrajnában. A háború feltehetőleg ezért aggasztja őket igazán – szögezi le a Tűzfalcsoport legfrissebb cikke.

A blogstar oldal felidézi, hogy bár a Nyílt Társadalom Alapítvány már 1990 óta jelen van Ukrajnában, a háború kitörését követően megsokszorozták erőfeszítéseiket, és egy új alapítványt is indítottak.

A Devex cikkéből, melyet a Tűzfalcsoport az alábbiakban közöl, kiderül, hogy mi aggasztja igazán Soros ukrajnai helytartóit: a nyílt társadalom projekt stagnálása.

Egy a Soros György ukrajnai ténykedése kapcsán született dokumentum szerint:

Még ha a harcok meg is szűnnek, aminek előbb-utóbb be kell következnie, a helyzet soha nem fog visszatérni a korábbi állapotokhoz. Az invázió lehet, hogy a harmadik világháború kezdete, és a civilizációnk nem biztos, hogy túléli

– idézi az oldal azokat a szavakat, melyeket Soros május 24-én, pontosan három hónappal az orosz erők bevonulása után mondott el.

A háború meghatározó pillanat Soros, a 91 éves magyar származású amerikai számára, aki a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) alapítójaként, egy több mint 120 országban működő alapítványi és irodahálózat alapítójaként hosszú éveket szentelt életéből a demokráciapárti munkának. A konfliktusra úgy tekint, mint annak végső próbájára, hogy győzedelmeskedhet-e a demokrácia, nemcsak Ukrajnában, hanem világszerte – szögezi le a cikk.

Felidézik, hogy márciusban az OSF 25 millió dollárral járult hozzá a Szabad és Demokratikus Ukrajnáért Alapítvány elindításához, amelynek célja, hogy más alapítványoktól, filantrópoktól és a magánszektorból összesen százmillió dollárt gyűjtsön össze.

Az OSF saját hozzájárulásán túl az alap eddig több mint 18 millió dollárt gyűjtött össze olyan adományozóktól, mint a Schmidt Family, az Oak és a Ford alapítványok, és további kötelezettségvállalások is folyamatban vannak

– mondta Jonathan Birchall, az OSF szóvivője a Devexnek. Az összegeket támogatások formájában osztják szét ukrajnai és más országok szervezeteinek.

A Nemzetközi Reneszánsz Alapítvány (International Renaissance Foundation, IRF), az OSF ukrajnai alapítványa részt vesz a munka minden aspektusában, például a stratégia kialakításában, az alap irányításában és az országbeli civil társadalmi partnereknek nyújtott támogatások egy részében – tette hozzá Birchall.

Az OSF elnöke, Mark Malloch-Brown a Devexnek elmondta, hogy a demokráciaalap célja az ukrán civil társadalom fenntartása, beleértve a szabad médiát és az emberi jogokat. A szabad társadalom ezen aspektusai most veszélyben vannak, mivel az orosz erők városokat foglalnak el és civileket ölnek meg. – Ha a demokrácia ebben a válságban próbára van téve, a demokrácia válasza az kell, hogy legyen, hogy ez egy olyan rendszer, amely mindenki számára működik – mondta Malloch-Brown.

A demokráciaépítés projektje

Az OSF óriási hatást gyakorolt Kelet-Európában, és gyakran a független civil társadalom egyetlen finanszírozója volt a régió egyes részein, például Szerbiában a jugoszláv háborúk idején

– mondta Merrill Sovner, a New York-i City University of New York Európai Uniós Tanulmányok Központjának igazgatóhelyettese, aki a civil társadalom és a filantróp szervezetek demokráciákban betöltött szerepét kutatja. – Ugyanakkor ez [az ukrajnai háború] egyfajta nagyon világos kommentár arra vonatkozóan is, hogy miért nem működött ez a megközelítés, az egész projekt, amely a demokratizálódás támogatására irányul – mondta. – Időbe telik majd, amíg a tudósok és mások átgondolják és tanulmányozzák, hogy mit jelent ez a pillanat a demokráciaépítés projektje szempontjából általában – tette hozzá Sovner, aki korábban – nem meglepő módon – az OSF civil társadalmi programjain dolgozott.

Az OSF 1990-ben hozta létre az IRF-et, amikor a Szovjetunió összeomlott, Ukrajna pedig a függetlenség elnyerésének küszöbén állt. A támogatást nyújtó szervezet eddig több mint 230 millió dollárt költött demokráciapárti tevékenységekre, és több mint kilencezer projektet és kezdeményezést támogatott.

Az IRF az évek során többek között olyan oknyomozó újságírói projekteket finanszírozott, amelyek célja a kormányzati korrupció leleplezése volt, és támogatta az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal létrehozását. Az IRF és partnerei támogatták a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az Ukrajnában, valamint az Oroszország által 2014-ben Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten elkövetett állítólagos háborús bűncselekmények kivizsgálását is.

Új út

A cikk felidézi, hogy a háború kezdete óta az IRF új küldetést vállalt, és csatlakozott az Ukrajna védelmén dolgozó civil társadalmi csoportok egyfajta civil frontvonalához, valamint humanitárius segítséget nyújtott a konfliktusba sodródott embereknek, köztük azoknak, akik elkezdtek visszatérni Kijevbe, miután az orosz erők kivonultak a város körüli régióból.

Az IRF öt prioritása a következő: a civil társadalom védelmének biztosítása, a kritikus orvosi ellátmányok beszerzésének segítése, a közbiztonság védelmezőinek támogatása, az ukrán média támogatása az orosz félretájékoztatás terjedésének megakadályozása mellett, valamint az esetleges orosz háborús bűncselekmények dokumentálása a jövőbeli büntetőeljárásokhoz – mondta Oleksandr Sushko, az IRF ügyvezető igazgatója a Devexnek. Az IRF megkezdte a találkozókat az adományozókkal, és terveket készít a háború utáni Ukrajnára és egy teljesen működő civil társadalommal rendelkező jövőre vonatkozóan, írta Sushko egy május 6-i blogbejegyzésében.