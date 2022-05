Soros harminc éve uralkodik Ukrajnában: politikusok, a média és a veteránok is a zsebben

A Kontra.hu cikke szerint az oroszbarát Janukovics bukása után Soros emberei váltották az energiaszektorban a kulcspozíciókat. De nem volt ez másképp a politikumban sem. A tanulmány hosszasan sorolja azokat a kormányzati kulcspozíciókat, amiket Soros ukrajnai emberei foglaltak el a majdani forradalom után.

Így például:

● Aivaras Abromavicius gazdaságfejlesztési és kereskedelmi miniszter,

● Natalie Jaresko amerikai ukrán pedig pénzügyminiszter lett.

● De a Soros-alapítványhoz köthető emberek két fontos háttérszervezetet is elleptek: a SAGSUR (Strategic Advisory Group for Supporting Ukrainian Reforms) és a BRDO (Better Regulation Delivery Office), amelyek az Ukrajna új nyugati partnerei által megkövetelt reformok kidolgozásáért és felügyeletéért feleltek.

Soros parlamenti befolyásának mértéke kapcsán érdemes megjegyezni, hogy 2020-ben Olekszandr Dubinszkij, a Nép Szolgája párt képviselője egy televíziós interjúban kijelentette: a kormányzó párt negyven százalékban „Soros-fiókákból” áll, akik nélkül már egyetlen törvényt sem tudnak elfogadni.

A 2019-ben felálló új ukrán kormányfő, Olekszij Honcsaruk, valamint az igazságügyi és az energetikai miniszterek is a Soros által megszervezett háttérintézmény, a BRDO kötelékéből került ki, de az oktatási tárca élére is egy korábbi Soros-ösztöndíjas, Hanna Novoszad került.

Az ukrán Soros-kormányzat megtette a hatását. Az eredmény a külföldi érdekeltségek teljes térhódítása, privatizáció és gazdasági válság lett.

A »Soros-fiókák« tevékenységének hatása a kormánypárt népszerűségvesztésén érződött meg leginkább, az idén január közepén nyilvánosságra került hangfelvételek után pedig, amelyeken a miniszterelnök magát gazdasági kérdésekben laikusnak, az elnököt pedig – távollétében – primitív elképzelésekkel rendelkezőnek nevezte, egyre inkább érett a kormány távozása. Ez végül – értsd: 2020-ról van szó – március elején történt meg, rövidesen pedig a »Soros-fiókáknak« nevezett érdekkör tagjai az általuk elfoglalt állami hivatalok nagy részének éléről távozni kényszerültek.

– írta a kiváló tanulmány.

A külügyminiszter Kijevben üdvözölte három ország Soros-civiljeit

Nem kétségbe vonva, sokkal inkább kiegészítve a fentebb már ismertetett tanulmányt, érdemes a mostani ukrán kormányról is megjegyezni néhány dolgot – írja a Kontra.hu.

Például azt, hogy 2021. október 21–22-én Soros-birodalom éppen Kijevben tartotta három ország álciviljeinek a fórumát, és a kétnapos rendezvény résztvevőit a jelenlegi ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba üdvözölte.

Ahogy a fenti dokumentumon látható, a külügyminiszteren kívül Ukrajna uniós nagykövete és az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság tagja is képviseltette magát a rendezvényen.

Mindenki jogvédelme fontos, csak a magyaroké nem

A Kontra.hu cikkében visszatér a Soros helyi fiókszervezetéhez, a Nemzetközi Újjászületés (Renaissance) Alapítványhoz, hogy megnézze, hogy pontosan mit csinál és kik is vezetik a szervezetet.

Ahogy fentebb írta a lap, az álcivil gyűjtőalapítvány 1990 óta működik Ukrajnában, és hathatós közrehatása volt mind a 2004-es „narancsos”, mind a 2014-es majdani véres forradalmak előidézésben.

A szervezet aktuális tevékenységéről az alapítvány honlapján tájékozódhatunk.

Rögtön a nyitólapon a „Tartsd a frontot!”-kezdeményezésről olvashatunk, ami az önkénteseket és veteránokat támogatja az EU-val közösen.

De békeidőben jogvédelemmel is foglalkozó szervezet többek között a kisebbségek védelmét is emlegeti, persze egy szót sem találni a magyar vagy az orosz kisebbségről. Úgy látszik, Sorosék szerint ők nem szorulnak védelemre − tette hozzá a lap.

Az alapítvány tevékenységi köre kiterjed a következőkre is:

1. A korrupció elleni harc, tényfeltáró újságírás – olyan csoportok támogatása, mint a Transparency International Ukraine, StateWatch, Center Eidos vagy az Anti-Corruption Action Center.

2. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda létrehozása 2014-ben, „segített” a törvényalkotóknak egy új antikorrupciós törvényt megalkotni.

3. 2015: HIV- és tbc-gyógyszerek viszonteladói reformja, mert itt is elsöprő mértékű volt a korrupció.

4. A Nemzetközi Büntetőbíróság támogatása Ukrajnában, benne a krími, donbaszi vagy majdani háborús és emberiség elleni bűnök kivizsgálása.

5. A független médiaszervezetek támogatása, a Nemzeti Közmédia Vállalat létrehozásának támogatása 2015-ben.

6. Stop Fake: az Ukrajnáról szóló hazugságok és mítoszok megcáfolása több nyelven, saját tévé és rádió.

7. Az oktatásügy fejlesztése, az oktatók, akadémikusok, civil csoportok felkészítése arra, hogy tankönyvek százait írják meg.

8. 1997 és 2004 között tatár nyelvű tankönyvek a Krím félszigeten.

9. Az egyetemi felvételiken tapasztalt vesztegetések elleni harc.

A veteránok nyilvántartása véletlenül már a háború előtt Sorosékhoz került

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy amint jobban utánanézünk, akkor azt is láthatjuk, hogy nem most – amikor valóban indokolt – kezdték el a katonák támogatását, hanem már 2015-ben.

Ekkor indult ugyanis egy program, amely a krími összetűzések veteránjait igyekezett a civil életbe integrálni a Soros-alapítványokon keresztül. Körülbelül 300 ezer katonáról van szó, akiknek jelentős része részt vehetett a programon.

A cél elméletben – ahogy az lenni szokott – teljesen jó volt: a veteránok társadalomba történő visszaintegrálása, munkaközvetítés stb.

Több százezer katonaviselt, harcképes ember ment keresztül Sorosék rendszerén, akiknek az adatai, elérhetősége és támogatásaikon keresztül a szimpátiája is vélhetően Soros-birodalomé lett már évekkel a háborút megelőzően. Árulkodó a program egy részprojektjének neve is, amely az „Új visszaszámlálás” nevet viselte.

A Kontra.hu szerint nem szabad elfelejteni, hogy továbbra is a mostani orosz inváziót megelőző időszakról van szó.

Vagyis egy több százezer fős veterán kontingens már évek óta az ukrán Soros-birodalom szolgálatába kerülhetett.

Nem véletlenül rejtegetett vezérkar

Már az is elég érdekes, hogy a szokásosnál is jobban titkolóznak a Nemzetközi Újjászületési Alapítvány honlapján, hiszen Soros Györgyön kívül senki mást nem nevesítenek az oldalon, persze azért az interneten a szervezet kötelékében dolgozók közül többen is fellelhetők.

Viktoriia Tymoshevska, közegészségügyi igazgató, aki tizennégy éve dolgozik az IRF-nél, és évi 1,5 millió dollárnyi keretből gazdálkodik a szervezeten belül. 2005 és 2008 között a John Snow Inc-nél dolgozott – ami elsőre nem látszik Soros-kötődésű intézetnek.

A hölgy a tanulmányait a Columbia Universityn végezte, de Odesszában, általános orvosként végzett.

Roman Romanov emberjogi és igazságügyi igazgató. A LinkedInen található életrajza szerint 19 éve van az alapítványnál, máshol nem is dolgozott.

A háború kitörése óta agresszív és többek között a szankciók irányában mutató politikát szorgalmaz a Twitter-oldalán.

Stanislav Lyachynsky, a „Polgári Kezdményezések az Új Ukrajnáért” igazgatója tizenegy éve már az alapítványnak dolgozik, sőt korábban, 2003 és 2005 között is volt már médiaprogram-koordinátor.

2005-ben egy fontosabb megbízatás elszólította, hiszen Soros helyi embere ekkor miniszterelnök-helyettes asszisztense volt, 2007–2008-ban pedig a Lengyel Közszolgálati Egyetemen volt ösztöndíjjal. 2008–2010-ben újra az ukrán parlamentben volt asszisztens.

Tehát ő is egy olyan ember, aki megjárta nemcsak a Soros-féle álcivil világot, de a politikát is.

Mivel Stanislav foglalkozik a fentebb már ismertetett és a veteránok reintegrációját célzó programmal, ezért talán nem lepődünk meg azon, hogy ő is elég agresszív hangvételt üt meg – írja a Kontra.hu.

Jól látható, hogy a Soros-birodalom harminc éve jelen van Ukrajnában, azóta folyamatosan építkezik és időről időre beavatkozik a politikai életbe is. Főleg, ha épp nem úgy alakulnának a dolgok, ahogy az számukra kedvező – zárta írását a Kontra.hu.

