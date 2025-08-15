Élményfürdőből csalta el a kislányt egy román férfi

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a férfi a magára maradt gyermeket segítség ígéretével az erdőbe vezeti, majd magára hagyja. A kislány két órán át próbált kijutni, míg egy szemtanú öt kilométerrel arrébb, a szomszédos Kappel-Grafenhausen településen rátalált. Fizikailag nem sérült meg komolyabban, de valószínűleg súlyos lelki traumát szenvedett.