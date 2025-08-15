kislányférfielcsalterdőfürdőerőszak

Élményfürdőből csalta el a kislányt egy román férfi

A németországi Rustban található Europa-Park Rulantica élményfürdőjében egy férfi szombat este kicsalt egy hatéves kislányt, majd a közeli erdőben szexuálisan zaklatta. A rendőrség szerint a 31 éves, román állampolgárságú gyanúsított elhagyhatta Németországot, és valószínűleg hazájába menekült.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 15. 10:35
A rusti élményfürdő Forrás: Képernyőkép
A férfi ellen nemzetközi hajtóvadászat indult, és elfogatóparancsot adtak ki ellene. Lakását átkutatták, és lefoglalták a bűncselekmény idején viselt ruháit, de őt és útlevelét nem találták meg. Korábban lopás és jogosulatlan juttatások megszerzése miatt már került rendőrségi látókörbe, írja az Origó.

kislány
Illusztráció (Fotó: AFP/Martin Lelievre)

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a férfi a magára maradt gyermeket segítség ígéretével az erdőbe vezeti, majd magára hagyja. A kislány két órán át próbált kijutni, míg egy szemtanú öt kilométerrel arrébb, a szomszédos Kappel-Grafenhausen településen rátalált. Fizikailag nem sérült meg komolyabban, de valószínűleg súlyos lelki traumát szenvedett.

A fürdő vezetése közölte: nagyon sajnálják a történteket, a Rulantica 700 dolgozója fokozott figyelemmel ügyel a vendégek biztonságára, és mindent megtesznek a hasonló esetek megelőzéséért.

Borítókép: A rusti élményfürdő (Fotó: Képernyőkép) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
