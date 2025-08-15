A férfi ellen nemzetközi hajtóvadászat indult, és elfogatóparancsot adtak ki ellene. Lakását átkutatták, és lefoglalták a bűncselekmény idején viselt ruháit, de őt és útlevelét nem találták meg. Korábban lopás és jogosulatlan juttatások megszerzése miatt már került rendőrségi látókörbe, írja az Origó.
Élményfürdőből csalta el a kislányt egy román férfi
A németországi Rustban található Europa-Park Rulantica élményfürdőjében egy férfi szombat este kicsalt egy hatéves kislányt, majd a közeli erdőben szexuálisan zaklatta. A rendőrség szerint a 31 éves, román állampolgárságú gyanúsított elhagyhatta Németországot, és valószínűleg hazájába menekült.
A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a férfi a magára maradt gyermeket segítség ígéretével az erdőbe vezeti, majd magára hagyja. A kislány két órán át próbált kijutni, míg egy szemtanú öt kilométerrel arrébb, a szomszédos Kappel-Grafenhausen településen rátalált. Fizikailag nem sérült meg komolyabban, de valószínűleg súlyos lelki traumát szenvedett.
A fürdő vezetése közölte: nagyon sajnálják a történteket, a Rulantica 700 dolgozója fokozott figyelemmel ügyel a vendégek biztonságára, és mindent megtesznek a hasonló esetek megelőzéséért.
Borítókép: A rusti élményfürdő (Fotó: Képernyőkép)
