Újabb helyen azonosítottak mutáns nyulakat

Az Origó korábban megírta, hogy egy különös vírus miatt fertőzött, mutáns nyulak jelentek meg az Egyesült Államokban, Coloradóban. Most más államokból is jelentettek „Frankenstein-nyulakat” a minap – számolt be róla a cikk.

A fertőzött nyulak fején fekete, szarvszerű kinövések jelennek meg a cottontail papilloma vírus miatt

az Egyesült Államokban egy különös vírus mutáns nyulakat hozott létre: a fertőzött állatok fején fekete, csápokra vagy szarvakra emlékeztető kinövések jelentek meg.

A „Frankenstein-nyulakat” a Colorado állambeli Fort Collinsban látták – ahogy azt az Origó a minap megírta –, egy helyi lakos fotót is készített egy példányról, amelynek feje fekete, tüskeszerű kinövésekkel volt borítva.

A bizarr eset után már Minnesota és Nebraska államokban, St. Paul és Minneapolis nagyvárosok közelében is láttak ilyen torz állatokat

A megfigyelt vadnyulak arcán szarvszerű, tentákulumokra emlékeztető kinövések vannak. A jelenség hátterében a Shope-papillomavírus (SPV) áll, amely a nyulak egyik ismert vírusos megbetegedése. Ez a szúnyogok, bolhák és kullancsok csípése révén terjed, különösen a melegebb hónapokban aktív.

A fertőzött vadnyulak többsége természetes módon képes meggyógyulni, és a kinövések idővel visszafejlődnek. Azonban a házinyulaknál a betegség súlyosabb tünetekkel, akár rákos daganatok kialakulásával is járhat, így esetükben állatorvosi ellátás szükséges.

Bár a kinövések ijesztőek, a vírus kizárólag nyulakra veszélyes, és nem jelent kockázatot emberek vagy más állatok számára. Az érintett négylábúakkal való érintkezést mindenesetre ajánlott kerülni, hogy ezzel is megelőzzék a vírus további terjedését a vadon élő és a háziállatok között.

