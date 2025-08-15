ColoradopapillomavírusEgyesült Államoknyúl

Újabb helyen azonosítottak mutáns nyulakat

Egy különös vírus miatt fertőzött, mutáns nyulak jelentek meg az Egyesült Államokban, Coloradóban. Most más államokból is jelentettek ilyen „Frankenstein-nyulakat” a minap.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 10:38
Mezei nyúl Fotó: NICK DALE Forrás: Connect Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Origó korábban megírta, hogy egy különös vírus miatt fertőzött, mutáns nyulak jelentek meg az Egyesült Államokban, Coloradóban. Most más államokból is jelentettek „Frankenstein-nyulakat” a minap – számolt be róla a cikk.

fertőzött
A fertőzött nyulak fején fekete, szarvszerű kinövések jelennek meg a cottontail papilloma vírus miatt
Fotó: Daily Mail

Mint írták, 

az Egyesült Államokban egy különös vírus mutáns nyulakat hozott létre: a fertőzött állatok fején fekete, csápokra vagy szarvakra emlékeztető kinövések jelentek meg.

A „Frankenstein-nyulakat” a Colorado állambeli Fort Collinsban látták – ahogy azt az Origó a minap megírta –, egy helyi lakos fotót is készített egy példányról, amelynek feje fekete, tüskeszerű kinövésekkel volt borítva.

A bizarr eset után már Minnesota és Nebraska államokban, St. Paul és Minneapolis nagyvárosok közelében is láttak ilyen torz állatokat 

– írja Daily Mail

A megfigyelt vadnyulak arcán szarvszerű, tentákulumokra emlékeztető kinövések vannak. A jelenség hátterében a Shope-papillomavírus (SPV) áll, amely a nyulak egyik ismert vírusos megbetegedése. Ez a szúnyogok, bolhák és kullancsok csípése révén terjed, különösen a melegebb hónapokban aktív. 

A fertőzött vadnyulak többsége természetes módon képes meggyógyulni, és a kinövések idővel visszafejlődnek. Azonban a házinyulaknál a betegség súlyosabb tünetekkel, akár rákos daganatok kialakulásával is járhat, így esetükben állatorvosi ellátás szükséges.

Bár a kinövések ijesztőek, a vírus kizárólag nyulakra veszélyes, és nem jelent kockázatot emberek vagy más állatok számára. Az érintett négylábúakkal való érintkezést mindenesetre ajánlott kerülni, hogy ezzel is megelőzzék a vírus további terjedését a vadon élő és a háziállatok között.

Borítókép: Mezei nyúl (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.