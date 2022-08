Ismeretlen férfiakkal is táncolt a bulizó finn miniszterelnök + videó

Drogtesztet csináltatott Sanna Marin finn miniszterelnök azt követően, hogy olyan felvételek láttak napvilágot a világhálón, amelyen önfeledten bulizik. Eredmények a jövő héten várhatók.

– Nem csináltam semmi törvénytelent. Még tinédzser koromban sem használtam semmilyen drogot – szögezte le ismét a 36 esztendős politikus. Elmondása szerint azért csináltatott drogtesztet, hogy eloszlassa a találgatásokat, hogy valamilyen szer hatása alatt állt.

Nem emlékszem egyetlen alkalomra se, mikor az éjszaka közepén valamilyen váratlan helyzet történt volna

– válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy képes lett volna-e gyors kormányzati döntést hozni szükség esetén. Hozzátette, hogy jól funkcionált, és nem volt betervezve egyetlen találkozója sem a buli napjára.

Egyébként annak ellenére, hogy a miniszterelnök tisztában volt vele, hogy filmezik, felháborodottan reagált arra, hogy a felvételt nyilvánosságra hozták, és nem tartották tiszteletben a magánéletét.

Amiatt is fájhat ugyanakkor a feje, hogy egy másik felvétel is megjelent az interneten, amelyen egy férfival táncol összeölelkezve, meglehetősen félreérthető módon. Az egyértelműen látszik, hogy az ismeretlen férfi nem a férje, az egykori finn labdarúgó Markus Raikkönen, akivel két éve házasodtak össze, de már közel két évtizede egy párt alkotnak. Szemtanúk elmondása szerint Sanna Marin az éjszaka folyamán más férfiakkal is „intim módon” táncolt, úgy viselkedett, mint egy huszonéves, és nem mint egy férjezett nő.