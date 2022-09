Erősödik a rasszizmus és a diszkrimináció Franciaországban

Már nem biztonságosak a francia nagyvárosok közlekedési eszközei

A francia belügyminisztérium belbiztonsági statisztikai szolgálata (Interstat) szerint 2021-ben a nemzeti rendőrség és csendőrség összesen 122 168 olyan bűncselekményt regisztrált, amelyeket közlekedési eszközön követtek el Franciaország nagyvárosaiban. Az adatok országos szinten átlagosan 4 százalékos növekedést jeleznek az előző év adataihoz képest. Egyes francia városokban azonban az országos átlagnál jóval kiugróbb mértékben nőtt a közlekedési eszközökön elkövetett bűntettek száma. A zászlóvivők között szerepel Villeurbanne (+53 százalék), Lyon (+45 százalék), Saint-Etienne (+30 százalék), Nantes (+25 százalék), Bordeaux és Lille (egységesen 17 százalékkal), Montpellier (+9 százalék) valamint Strasbourg (+8 százalék). Strasbourgban tavaly már 962 áldozatot regisztráltak a hatóságok. A sértettek több mint fele nő (68 728 fő), egyharmaduk 18–29 év közötti fiatal. A bűncselekmények többsége erőszak nélküli tolvajlás, valamint erőszakkal elkövetett rablás, fizikai bántalmazás (ütlegelés, rugdosás), szexuális erőszak, továbbá a közfeladatot ellátó személyek (sofőrök) ellen elkövetett agresszió.

Forrás: valeursactuelles.com

A belga királyi ház is csökkenti az energiafelhasználását

Fülöp belga király energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a két legfontosabb királyi rezidencián, az elsősorban hivatalként szolgáló brüsszeli királyi palotában és a család állandó lakhelyéül szolgáló laekeni kastélyban, adta hírül a belga RTL. Fülöp elrendelte a brüsszeli palota éjszakai díszkivilágításának szüneteltetését, valamint az épületben dolgozókat is megkérte arra, hogy amikor tehetik, kapcsolják le a villanyt. A XIX. századi energiafaló épület egy részében még mindig hagyományos villanyégőket használnak, amelyeket most LED-izzókra cserélnek ki. A napelemek telepítése is szóba került, azonban az épület tetőszerkezete és történelmi jellege egyelőre kihívás és mérlegelés elé állítja a szakembereket. A hőszigetelés modernizálása érdekében a régi, szimpla üveggel ellátott kültéri nyílászárókat dupla üvegrétegű ablakokra cserélik ki. A munkálatok ősszel kezdődnek és előreláthatólag két évig tartanak. A felújítás várható költsége 5,5 millió euró (azaz hozzávetőleg 2,2 milliárd forint) lesz. A Laekenben lévő királyi rezidencia hasonló energetikai korszerűsítése kisebb kihívást jelent a szakemberek számára. A Fülöp által üzemeltetett királyi petíciós és szociális osztályhoz egyre több olyan levél érkezik, amelyben az alattvalók az energiaszámláik kifizetéséhez kérnek anyagi segítséget az uralkodójuktól. A királyi pár tavaly 788 ilyen segélykiáltásra reagált, és átlagosan napi 200 euróval járult hozzá a belgák energiaszükségleteinek a fedezéséhez.

Forrás: rtl.be