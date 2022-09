Korai volt még temetni az iráni legfelsőbb vezetőt

Ali Hámenei egészségi állapota évek óta állandó témája a nemzetközi sajtónak, megszámolni is nehéz, hogy a 83 esztendős iráni legfelsőbb vezetőt már hányszor temették. Legutóbb múlt hét pénteken a The New York Times írta meg négy, az ügyre rálátó forrásra hivatkozva, hogy az ajatollah súlyos beteg.

Értesüléseik szerint rendkívül komoly hasi fájdalomra panaszkodott, majd bélelzáródás miatt meg is műtötték, ami után állapota sokat javult, de így is olyan gyenge, hogy még felülni is alig képes.

Hírügynökségi kommentárok már akkor hozzátették: a jelentés hitelességét megkérdőjelezi, hogy Ebrahim Raiszi iráni elnök múlt héten Üzbegisztánba látogatott a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójára, ma pedig New York felé veszi az irányt az ENSZ közgyűlésére, márpedig aligha utazgatna, ha a legfelsőbb vezető valóban a halálán lenne.

Szombaton aztán Ali Hámenei el is oszlatta a felröppent pletykákat, miután személyesen jelent meg az arbaín gyászünnepen Teheránban.

Ali Hámenei ajatollahot, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét köszöntik férfiak az arbaín gyászünnepen Teheránban 2022. szeptember 17-én Fotó: MTI/EPA/Irán legfőbb vezetőjének hivatala

Ez a nap az egyik legfontosabb a síiták között, amelyet Mohamed próféta unokája, Huszein imám vértanúhalálának évfordulóját követő negyvenedik napon tartanak (innen a neve is, amely arabul annyit tesz, negyven), így az ajatollah feltűnésére mindenképpen lehetett számítani. A nyilvánosságra hozott képek tanúsága alapján viszont nagyon is jó egészségnek örvend: sétált, integetett a tömegnek, majd ülve hallgatta végig az imám beszédét. Ugyan maszkot viselt, ez azonban teljesen megszokott a koronavírus-járvány kirobbanása óta. A legfelsőbb vezető egyébként áprilisban kapta meg az ismétlőoltást, hivatalosan Irán saját fejlesztésű vakcinájából.

Hajlott kora miatt – és az sem titok, hogy 2014-ben valóban prosztatarákkal műtötték – persze folyamatosan terítéken van az országot 1989 óta irányító legfelsőbb vezető utódlásának kérdése.

Egyes találgatások szerint Ebrahim Raiszi számára éppen az előszobát jelentheti az elnöki pozíció, mások úgy vélik, most 53 esztendős fiát, Mozstaba Hámeneit próbálják felépíteni a pozícióra (bár ő nem ajatollah, így elvileg nem megválasztható).

Ebrahim Raiszi iráni elnök Fotó: Abedin Taherkenareh

A legfelsőbb vezető személyéről egyébként az alkotmány szerint a 88 megválasztott vallástudósból álló Szakértők Gyűlése határoz kétharmados többséggel. Hogy a gyakorlatban ez hogyan történne, meddig tartana és nem robbantaná-e be a perzsa államot feszítő belső problémákat, arról a szakértők is csak találgatnak. Akárhogyan is, egyelőre úgy tűnik, bárki is lesz az örököse, tovább viszi majd azt a keményvonalas politikát, amelyet Ali Hámenei is képvisel.

Borítókép: A Hámenei ajatollah sajtóirodája által közreadott képen Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szájmaszkban vesz részt az arbaín gyászünnepen Teheránban 2022. szeptember 17-én (Fotó: MTI/EPA)