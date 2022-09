Nyelvi háború dúl Spanyolországban

Hétvégén ezrek tüntettek Barcelonában, hogy követeljék a kétnyelvű oktatás visszaállítását és a katalán nyelvi diktatúra azonnali megszüntetését. Míg a rendőrség 2800 résztvevőről számolt be, addig a szervezők százezer fős tömegről beszéltek. A demonstráció mögött felsorakozott az összes jobboldali és jobbközép párt is. Cuca Gamarra, a Néppárt főtitkára elmondta: a katalán kormány üldöztetést és megbélyegzést hajt végre a régióban. A párt vezetője, Alberto Nunez Feijóo pedig közölte, hogy hatalomra kerülése esetén minden gyerek és szülő visszakapja a nyelvi jogokat. A Vox párt a miniszterelnököt vádolta cinkossággal a nyelvi háborúban, a Ciudadanos elnöke pedig a családokat méltatta, amelyek hajlandók bíróságra menni azért, hogy gyermekeik spanyol nyelven is tanulhassanak Katalóniában.

A demonstráció egyik főszereplője egy édesapa volt, aki a kétnyelvűségért vívott harc szimbólumává vált, miután feljelentette gyermeke iskoláját alkotmánysértésért. A férfi harminc függetlenségpárti szülővel szemben nyert pert, de az iskola többszöri bírósági felszólítás ellenére sem hajlandó spanyolul oktatni. A férfi ellen tüntetést is szerveztek, ahol Katalónia ellenségének kiáltották ki.

Katalónia az 1800-as évek vége óta próbál elszakadni Spanyolországtól. Legutóbb 2017-ben kiáltották ki egyoldalúan a függetlenséget. Bár az akkori elnök, Carles Puigdemont az akció után el tudta hagyni az országot, társait bebörtönözték. Utódja, Quim Torra nem sokáig küzdhetett az elszakadásért: megszegte a közintézményekre vonatkozó semlegességet, ezért eltiltották az elnöki poszttól. Helyét a republikánus Pere Aragonés vette át, aki a kritikák ellenére feltűnően sikeresen vezeti a régiót az elszakadás felé.