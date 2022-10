Kontinenseken átívelő siker a Nanushkánál

Hatalmas mérföldkő előtt áll a Nanushka, Közép-Európa első számú divatmárkája. Miközben töretlenül növekszik, folyamatosan hódítja meg a nemzetközi divatvilágot, így idén ősszel a multinacionális kínai nagyvárosban, Sanghajban nyitotta meg legújabb üzletét – olvasható a Magyar Nemzetnek küldött közleményben.

Szeptemberben megnyílt a márka állandó márkaboltja Sanghaj legjelentősebb bevásárlóközpontjában, az IAPM-ben.

A 2013-ban átadott, négyszintes komplexum luxusmárkák sorát kínálja a vásárlóknak, már az üzletek közé bekerülni hatalmas presztízs. A napi 13 órában nyitva tartó bevásárlóközpont élen jár az üzleti újítások terén is, egyedülálló élményt nyújt az „éjszakai vásárlás” koncepciójával. A Nanushka tehát kreativitásban és innovációban hozzá méltó miliőbe kerül a kínai nagyváros forgatagában is, miközben szeptemberben már a kínai digitális piacra is belépett az Amazonnál is nagyobb ázsiai TMall online platformon működő dedikált webshop megnyitásával. A kínai üzletfejlesztés az év hátralévő részében is folytatódik – a következő boltnyitás Csengtuban, Kína hatodik legnépesebb városában lesz.

Fotó: Sajtóközlemény

Egy ilyen kaliberű üzlet megnyitásához nem az anyagi háttér megteremtése az egyetlen feltétel.

Kínában óriási a verseny a legjobb luxus-bevásárlóközpontokban az üzlethelyiségekért, a legjobb márkák számára sem garantált a bejutás.

Ez azért is jellemző, mert a kínai luxuskereskedelem az Európában megismert luxus retailhez képest nagyon más abban (is), hogy minden esetben bevásárlóközpontokban vásárolnak, nem pedig utcai üzletekben, mint ahogy például Párizsban vagy Londonban.

Ahogy a korábbi sikeres tervek esetében, több évnyi előkészítési folyamat előzte meg a most beérő projektet, s természetesen ezúttal is szükség volt tekintélyes mennyiségű bátorságra és kezdeményezőkészségre, újszerű látásmódra – amelyből szerencsére a Nanushkánál sosincs hiány.

A sanghaji üzlet megnyitása csak egy kis lépés, ha az ázsiai piac mérete vagy a terjeszkedési ambícióink kontextusában nézzük. Kínában a következő öt évben számos további üzletet nyitunk majd, de már aktívan vizsgáljuk a japán, koreai, tajvani es más délkelet-ázsiai – különösen indonéziai – terjeszkedés lehetőségeit is. A kereskedelmi ambíciók mellett azonban kiemelten fontos az is, hogy minél jobban megértsük az ázsiai vásárlóinkat, hiszen valójában az említett országok kulturálisan jelentősen eltérnek egymástól. Nagyfokú empátiára és érzékenységre van szükség ahhoz, hogy egy európai luxusmárka sikeressé tudjon válni itt.

– mondja Baldaszti Péter, a Vanguards alapítója és a Nanushka vezérigazgatója.

A sanghaji üzlet enteriőrje a budapesti flagship store jegyeit idézi, miközben a berendezés sokszínűségének harmóniája a Nanushka kettősségét is képviseli: tradicionális, ugyanakkor kortárs, modern bohém.

A Nanushka igazi úttörő a kínai terjeszkedésben is - épp úgy az első magyar divatmárka, amely önálló üzletet nyit Ázsiában - ahogyan 2019-ben az amerikai kontinensen is elsőként tette ezt meg.