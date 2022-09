Kalocsai hímzés a leopárdmintás táskán – Lezárult a budapesti divathét + galéria

Kreativitás a kifutón

A vasárnapi bemutatók közül lapunk négy tervező alkotásait tekintette meg. Elsőként a Nanushka show-ján jártunk. A márka tervezője, Sándor Szandra az elegáns, modern stílust képviseli, amely a bemutatóján is tükröződött. Az idei eseményen letisztult pasztellszínekkel dolgozott, ahol az őszi időszakhoz igazodva számos kötött, kreatívan varrott ruhát mutatott be.

A Nanushka nemzetközi szinten is elismert és kedvelt, a Forbes beválogatta a világ 12 legjobb márkája közé. Sándor Szandra ruháit mára 28 országban, közel hetven városban és több mint 160 boltban találhatjuk meg. A Nanushka ráadásul már a harmadik alkalommal szerepel Európa leggyorsabban növekvő vállalatai között, és a divatmárkáknál is egyértelműen listavezető. A Nanushka ruháit több amerikai híresség is viselte már, köztük például Selena Gomez is.

A következő márka az Aeron volt. A bemutatón látott ruhák az elegáns stílust ötvözték egy-egy vagányabb kiegészítővel. A márkát Áron Eszter alapította 2012-ben. A tervezőnek fontos a közép-európai kézműipar hagyományainak ápolása, emellett pedig a folyamatos innovációra fókuszál. Az Aeron márka ezek harmonikus találkozása.

Az Aeron idén részt vett a koppenhágai divathéten is. Ez az első magyar divatmárka, amely bemutatkozhatott a legkörnyezettudatosabb divathéten.

Az Aeront a Nini váltotta, melynek tervezője Molnár Nini. A tervező nosztalgikus hangulatot kelt ruháival, miközben a modern stílust képviseli. Molnár Nini az úgynevezett Pombaggel debütált, amelynek népszerűsége vitte előre tervezői útján. A vasárnapi bemutatóján a formákkal és a színekkel játszott, főként a nyárias ruhák domináltak.

A következő márka, a Virag Kerenyi szinte teljesen eltért a korábbi bemutatóktól. A tervezőről, Kerényi Virágról tudható, hogy az extravagáns stílust képviseli, a merész kombinációkon át a látványos színeken és formavilágokon keresztül.

Ez alkalommal sem okozott csalódást, a korábban látott bemutatóktól eltérően kollekciójában rendkívül látványos megjelenésű modellek érkeztek a kifutóra. Habár a bemutató kizárólag fehér színű ruhákkal indult, már azok is feltűnő, strasszokkal és kövekkel varrt darabok voltak. A tervező a show második felére bemutatta a tőle már jól ismert, igazi színes és csillogó Virag Kerenyi-stílust is.