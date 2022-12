Csalódott a Griner–But fogolycseréből kimaradó Paul Whelan

A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának csütörtöki sajtóbeszélgetésén magas rangú tisztségviselők arról számoltak be, hogy az amerikai tárgyalófél számára néhány hete világossá vált, hogy Oroszország kizárólag a kosárlabdázó szabadon engedésére hajlandó, cserébe Viktor But orosz fegyverkereskedőért, akit 2011-ben terrorizmus támogatása vádjával ítéltek 25 év börtönre az Egyesült Államokban. Úgy fogalmaztak, nem személyek közötti választásról volt szó, hanem arról, hogy vagy elfogadják a sportoló elengedését, vagy senkit nem sikerül hazahozniuk. Whelant 2018-ban tartóztatták le az orosz hatóságok Moszkvában kémkedés vádjával, és 2020-ban 16 év börtönre ítélték. A büntetést egy fegyházban tölti Moszkvától nyolcórányi autóútra. Az Egyesült Államok szerint a férfit jogtalanul tartják rácsok mögött, a külügyminisztérium többször hangoztatta, hogy Oroszország nem tudta alátámasztani a kémkedés vádját. A fogolycsere lebonyolítása miatt a republikánusok aggályaikat hangoztatták. Kevin McCarthy, a képviselőházi republikánusok vezetője a FoxNews hírtelevíziónak adott interjúban azt vetette fel, hogy vajon Viktor But elengedése, akit a „halál kalmáraként” emlegetnek kiterjedt fegyverkereskedői tevékenysége miatt, nem túlságosan nagy ajándék-e Oroszországnak.