Világszerte egyre aggasztóbb a keresztények helyzete

A keresztényüldözés a legmagasabb szintet érte el és egyre több hívőt érint világszerte azóta, hogy az Open Doors Világfigyelő listája csaknem harminc évvel ezelőtt elindult. A szervezet szerint szerint legalább 360 millió keresztényt üldöznek és diszkriminálnak világszerte. Az afganisztáni tálib hatalomátvétel a világ minden táján a címlapokra került, de messze nem ők az egyetlen szélsőséges erőszakos csoport, amely a keresztényeket és más vallási kisebbségeket veszi célba. Győzelmük megerősítette Pakisztán iszlám fegyvereseit, és más régiókban, más országokban is felbátoríthatja a dzsihadista csoportokat. Ez a fő oka annak, hogy Niger például 21 helyet ugrott előre, és az iszlám fegyveresek támadássorozata után újra bekerült a Világfigyelő lista első ötven országa közé.

Az Open Doors szerint a nigeri hívők mellett a keresztények Afrika egész szubszaharai részén az iszlám militánsok szélsőséges és egyre növekvő erőszakával szembesülnek.

Ez különösen súlyos a Nigerrel szomszédos Nigériában, ahol több keresztényt ölnek meg hitük miatt, mint a világ többi részén együttvéve, de a keresztényeknek Mozambikban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Közép-afrikai Köztársaságban, Maliban, Kamerunban és Burkina Fasóban is szélsőséges erőszakkal kell szembenézniük.

Még az Open Doors ötvenes listáján kívül eső országokban is – mint például Dél-Szudán, Tanzánia és Uganda – szörnyű erőszakot követnek el a keresztények ellen, a probléma a világ más tájait is érinti: Kubában a társadalmi igazságosság mellett felszólaló egyházi vezetőket letartóztatják, megkínozzák és megbírságolják. Nicaraguában és Venezuelában a hatóságok templomokat zártak be, valamint rágalomhadjáratot indítottak a keresztények ellen.

És ez nem csak a kommunista világ maradványait érinti: olyan különböző országok, mint Srí Lanka, Mianmar és Malajzia mind szigorították a korlátozásokat. Az Open Doors szerint mindezt kínai mintára teszik.

Ha összességében nézzük az adatokat, akkor a fent említett, 360 milliós szám mellett megdöbbentő az is, hogy tavaly 5898 keresztényt meggyilkoltak a hitük miatt, 6175 hívőt letartóztattak, elítéltek vagy bírósági eljárás nélkül bebörtönöztek, 3829-et pedig elraboltak. Az osztrák nemzeti tanácsban is téma volt az Open Doors megdöbbentő tanulmánya. Susanne Fürst, a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) emberi jogokkal foglalkozó szakpolitikusa felhívta a figyelmet arra, hogy sürgősen cselekedni kell a keresztények védelmében, továbbá határozott fellépésre szólított fel a keresztények világméretű üldözése ellen.

Kifejezetten foglalkozni kívánunk a keresztényüldözéssel, már csak annak fényében is, hogy Afganisztánnal, Szomáliával, Líbiával, Eritreával, Nigériával, Iránnal és Pakisztánnal együtt több ország a keresztények számára is a legrosszabb helyek közé tartozik, ahonnan viszont számos – többnyire muszlim vallású – illegális bevándorló érkezik hozzánk

– jelentette ki Susanne Fürst.