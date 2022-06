Kulturális keresztényüldözés sújtja Európát

A haladó gondolkodás ellenségei

Sajnálatos módon az ezredforduló után ismét előtérbe került a vallás alapjainak a kritikája.

A mai kor legfőbb kihívása az az individualista ateizmus és modernista liberalizmus, ami miatt a Krisztus-követő gondolkodás politikai és szellemi támadás alatt áll. Ennek következtében a liberálisok a progresszió ellenségeiként tekintenek azokra, akik a több évezredes keresztény értékrend szerint élik az életüket, és nem hódolnak be az éppen aktuális haladó életvezetési trendeknek, vagy politikailag korrekt hóbortoknak.

A posztmodern liberalisták egyik leghatásosabb fegyvere a nyelvpolitika, amely megtiltja, hogy bizonyos dolgokat – legyen szó akár az igazságról – kimondjanak, mivel ezáltal megsérülne egyesek érzékenysége. A liberális célok iránti érzékenyítésben továbbá a divat-és reklámipar, a PR-és marketingvilág, a bulvármédia, film-és zeneipar és a közösségi média is részt vesz, miközben ezeken a felületeken keresztül a társadalmat teljesen érzéketlenné formálják a keresztények elleni fizikai és szellemi támadásokkal szemben. Így történhet meg például az is, hogy azokat a kereszténységgel szembeni gyűlölködő, blaszfémiába hajló és valótlan megnyilvánulásokat – amelyekkel magyar viszonylatban is találkozhatunk – pusztán humoros mémeknek, a szabad véleménynyilvánítás eszközeinek aposztrofálnak.