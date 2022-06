Tíz nap magány?

Pünkösd ünnepe azt üzeni meg nekünk, hogyan lehet az ember részese Isten szabadító, nekünk társat, társakat ajándékozó tettének. Az ünnep előtt tanácstalan, félénk, erőtlen tanítványok keresik az értelmét mindannak, amit Jézussal átéltek. Negyven nappal a feltámadás után, tíz nappal pünkösd előtt, a mennybemenetel napján búcsúzik a feltámadott Krisztus tőlük. Jézusnak el kell mennie, halála és feltámadása után új módon, feltámadott testében sem maradhat a tanítványai között, a kézzelfogható világban.

János evangéliuma így örökíti meg ezt a különös búcsúpillanatot:

De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem: Hova mégy? Mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.(János evangéliuma 16,5-7)

Könnyek, megpróbáltatás, szenvedés következik. Magány és nyugtalanító félelem, miközben Jézus azt mondja: jobb így nektek. Miért jó ez? Miért jobb, hogy elmegy? Hiszen a búcsú azt jelenti, hogy egy darab letörik, elhal belőled. Aki elmegy, az nem pusztán eltűnik a szemünk elől, hanem magával viszi azt a letört darabkát a lelkünkből, a létünkből, amely a miénk volt.

A búcsúzás teher, amelyhez minden energiánkat mozgósítani kell. Jézus azt mondja, hogy szükség van a búcsúzásra, s meg kell tapasztalni ennek szomorúságát. Megtapasztalni azt a hiányt, amely a búcsú után tör ránk. A másik ember fizikai jelenléte alkalmas az önbecsapásra, hiszen, ha a másik ott van mellettem, beszél, lélegzik, él, akkor minden rendben van, egyfajta önfeledt végtelenségben vagyunk együtt.

Jézus is így volt együtt a tanítványaival. Hitték is, meg nem is, hogy ez az állandóság egyszer megszakad. Közben az összetartozásuk tele volt félreértéssel, meg nem értéssel és idegenséggel, szinte az utolsó pillanatig.

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”, mondja Péter, a tanítványok vezetője a Cézárea Filippi felé vezető úton Jézusnak, és aztán rögtön megszólal belőle az a számára logikusnak tűnő gondolat: nem történhet meg, nem engedheti meg Isten, hogy Jézus szenvedjen, hogy meghaljon.

A testi jelenléthez ragaszkodás még Krisztus esetében is alkalmas az önbecsapásra, mert miközben ott vagyunk egymás mellett fizikailag, lehet, hogy közben nagyon távol vagyunk egymástól. Összetartozásunkat idegenség, értetlenség járja át, nem fogjuk fel, hogy mit jelent, mire kötelez, mire szabadít fel Krisztus jelenléte.

Ha nincs ott a másik, ha nincs már ott Jézus, akkor hirtelen feltárul a hiány, az üresség, a félelmetes és bénító magány.

Közben pedig megnyílik a lehetőség, hogy létrejöjjön egy tér ebben a kitöltetlen űrben valamire, valakire. A menny­bemeneteltől a pünkösd csodájáig vezető út alkalom és lehetőség a hiány megtapasztalására.

Ünnepeink és az azt megelőző napok is gyakran beleszürkülnek a hétköznapok rutinjába. Így van ez sokszor a húsvét utáni negyvenedik nappal, azzal a bizonyos csütörtökkel, az úgynevezett „áldozócsütörtökkel” is, mely Jézus mennybemenetelének ünnepe. Pedig akkor kezdődik az a tíz nap, a hiány megtapasztalása, mert Ő elment.