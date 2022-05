Jézus, az ember fia – ingyenes vetítés Markó Iván emlékére

Csillag Pál, a Magyar Táncművészeti Egyetem mesteroktatója így összegezte Markó Iván kiemelkedő művészi pályafutását:

„Markó Ivánt csak harmadik próbálkozásra vették fel az Állami Balettintézetbe, ahol 1967-ben végzett Hidas Hedvig vegyes évfolyamában. 1968-tól 1972-ig a Magyar Állami Operaház balettművésze, címzetes magántáncosa volt. 1972 és 1979 között Maurice Béjart társulatának, a XX. Század Balettjének vezető szólistája, ahol sikerei csúcsán, 1974-ben a nemzetközi tánckritikusok a világ tíz legjobb táncosa közé választották. Pályájának emblematikus szerepét, Béjart Tűzmadarának címszerepét 1973-tól 1978-ig táncolta az Operaházban is. 1979-ben végleg visszatért Magyarországra, és a balettintézet akkor végzős évfolyamának tagjaival (köztük egyetemünk kuratóriumának elnökével, Kiss Jánossal) megalapította a Győri Balett társulatát, melynek 1991-ig igazgatója és koreográfusa volt. Társulatával rövid idő alatt beutazta a világot és többek között a Baltimore-i Világszínházi Fesztivál fődíját is megnyerték A csodálatos mandarinnal. 1981-ben a győri táncművészképzés megszervezése is az ő nevéhez fűződött, ahonnan az elmúlt több mint negyven évben sikeres táncművészek sokasága indult el a pályán. Számos helyen volt vendégkoreográfus: a Bayreuth-i Ünnepi Játékok, a jeruzsálemi Rubin Akadémia, Bécs, Párizs és Sydney voltak ennek a legfontosabb állomásai. 1996-ban megalapította a Magyar Fesztivál Balettet, mellyel újabb sikereket ért el annak 2013-as megszűnéséig. Művészetét számos díjjal értékelték itthon és külföldön is.”

Borítókép: Markó Iván az Igazság pillanata című táncjátékban (Fotó: MTI/Benkő Imre)