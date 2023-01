Több ezer dollár az ára, ha valaki el akarja kerülni a kényszersorozást Kárpátalján

A katonáknak és a rendőröknek az sem számít, ha valaki beteg hozzátartozóját ápolja, egy férfit így is elvittek, sőt az elhagyott házakat is átkutatják. Sokan a padlásokon bujkálnak, de többek állítása szerint 6–10 ezer dollár ellenében egy ideig el lehet kerülni a sorozást. Egyesek viszont azt is állítják, hogy a Donyeckből, Luhanszkból, Zaprorizzsjából, Herszonból Kárpátaljára érkező belső menekültek – akik szintén a 18–60 éves korosztályhoz tartoznak – nem kapnak behívókat.