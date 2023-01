Kényszersorozások és magyarellenesség Kárpátalján

A kárpátaljai 128-as dandárról, vagy más néven Munkácsi Dandárról – ami csak nevében magyar – az igazságot senki nem tudja, hadititok. Azokon az ukrán közösségi oldalakon, ahol eddig alkalmanként osztották meg egy elesett hős nevét és fényképét, az elmúlt két-három napban sorjáznak a gyászhírek – írja a Pesti Srácok. Felidézi, hogy a Munkácsi Dandár – ami még az 1956-os forradalom leverésében is részt vett – egy professzionális hegyivadász alakulat, amit 101 éve alakítottak meg az orosz cári hadsereg turkesztáni egységeiből. A legkeményebb ukrán alakulat, képzett, többségében hivatásos katonákból, akiket az orosz–ukrán háborúban a legveszélyesebb pontokon vetettek be – részletezik, kiemelve, hogy a 128-asok elsőként tettek hűségesküt Ukrajnának. Mivel azonban szakmák szerint osztják szét a katonákat, így itt is szolgálnak kárpátaljai magyarok – teszik hozzá.