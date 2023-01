Hatalmas veszteségei lehetnek a kárpátaljai dandárnak

Ettől függetlenül az viszont bizonyos, hogy mindkét fél irtózatos, valószínűleg sebesültekkel együtt akár a tízezres nagyságrendhez közelítő véráldozatot hozott. Ezt megerősíti az is, hogy állítólag a munkácsi 128. hegyivadászdandárt végre kivonták a frontvonalról.

Információink szerint sokan értetlenül állnak az előtt, miért mindig a kárpátaljai alakulatokat küldik a leghevesebb harcokba.

Így volt ez már korábban is: a 128. dandár súlyos veszteségeket – köztük igazoltan magyarokat – szenvedett 2015-ben a hírhedt debalcevei katlanban. A háború kirobbanása óta most is ott harcolnak a legvéresebb ütközetekben, előbb Herszonnál, majd a bahmuti és szoledari „húsdarálóban”. Ez részben indokolható különleges kiképzésükkel, és hogy még az oroszok is az egyik legütőképesebb alakulatként tartják őket számon. Mások szerint viszont az is szerepet játszhat ebben, hogy az ukrán hadvezetés a nemzeti kisebbségekkel feltöltött alakulatokat szívesebben küldi a frontvonalba. Nem világos az sem, miért nem rotálják őket, hogy egy keményebb ütközet után regenerálódhassanak.

Ukrán katona dohányzik egy lövészárokban a kelet-ukrajnai Donyec-medencében levő Bahmutban 2023. január 11-én.

Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Lapunknak Kárpátaljára tíznapos eltávozásra hazatérő, név nélkül nyilatkozó katonák „leírhatatlan, elmondhatatlan pokolról” számoltak be a keleti fronton.

Nem csoda, hogy információink szerint sokan mindent elkövetnek, hogy ne kelljen visszatérniük a harcmezőre. Habár az állam nem veri nagydobra a veszteségeket, mindenkinek vannak katonaismerősei, mindenki látja a hazatérő koporsókat, így egyre nehezebb a sorozás, Kárpátalján már erővel fogdossák össze az embereket. Ráadásul béketárgyalásoknak az esélye sem kecsegtet, sőt az új fegyverek érkezésével valószínűleg még pusztítóbb lesz a háború.

Miért dicsőség meghalni a hazáért? Én élni szeretnék érte!

– fakadt ki az egyik, frontot megjárt magyar katona.

Borítókép: Katona sírja Kárpátalján (Fotó: Kurucz Árpád)