Tüntetéseket terveznek Károly koronázásakor a monarchia ellenzői

Egy újabb pofon a koronázás

Monarchiaellenesek tiltakozást terveznek III. Károly megkoronázásakor, a ceremónia szerintük ugyanis egy újabb pofon a társadalomnak, amely súlyos inflációval küzd. A Republic (Köztársaság) nevű kampánycsoport a londoni rendőrséggel is kapcsolatba lépett, hogy békés demonstrációt szervezhessenek május 6-ra. Terveik szerint a brit uralkodók koronázási helyszínéhez, a Westminster-apátsághoz közeli Parlament téren vonulnának fel.

Ez a több tíz millió fontba kerülő, értelmetlen színház egy pofon emberek millióinak, akiket megélhetési válság sújt

– vélte Graham Smith, a Republic vezérigazgatója.

A csoport aktívan is szervezkedik a #NotMyKing (Nem az én királyom) elnevezésű kampányához a honlapján, amelyen keresztül bármely brit lakos jelentkezhet a tüntetéshez. „Május 6-án a világ szeme a koronázáson lesz. Ez az a pillanat, amikor olyan hangosan tiltakozhatunk, hogy azt lehetetlen lesz figyelmen kívül hagyni” – írják a köztársaságpártiak a weboldalukon.

III. Károly brit király 2022. szeptember 9-én

Fotó: Neil Hall

Stabil a monarchia támogatottsága

Annak ellenére, hogy a kampánycsoport a brit gazdaság helyzetére mutogatva szervezi meg akcióját, a Buckingham-palota már korábban jelezte, hogy III. Károly koronázása jóval szerényebb lesz, kevesebb meghívottal, mint édesanyja hatalmas ceremóniája 1953-ban. Ugyan a jeles eseményt ezúttal május 7-én nagyszabású koncert is kíséri majd, május 8-ra munkaszüneti napot hirdettek, amikor a jótékonykodásé lesz a főszerep. Szakértők szerint ezzel a király éppen azt akarja hangsúlyozni, hogyan segíthetnek a britek maguk is a megélhetési válságon.

A királyi háztartás egykori fegyvertisztje szerint a koronázási ceremónia ráadásul az állandóságot fejezi ki. – Bármi is jöjjön, jó vagy rossz, nemzeti történetünk folytatódik – fejezte ki véleményét Alastair Bruce.

A YouGov brit közvélemény-kutató intézet decemberi felmérése alapján a britek hatvan százaléka támogatja a monarchia fennmaradását, míg mindössze 25 százalékuk véli úgy, hogy meg kellene szüntetni ezt az államformát.

A YouGov júniusi felmérése pedig rávilágít, hogy a monarchia támogatottságát nem befolyásolta az sem, hogy II. Erzsébet királynő halála után Károly került a trónra. A korábbi közvélemény-kutatás alapján a lakosok 61 százaléka állt ki a monarchia mellett, és 24 százalékuk helyezkedett szembe vele.

A klímaaktivisták is szervezkednek

Károly király nagy napját egyébként nemcsak a köztársaságpártiak fenyegetik tüntetésekkel. Nemrég a Just Stop Oil nevű környezetvédelmi szervezet is úgy nyilatkozott, nincs kizárva, hogy megmozdulásokat szerveznek a koronázási szertartás idejére. Az egyre radikálisabb akcióikról ismertté vált klímaaktivisták úgy vélik, azzal hívhatják fel a figyelmet a környezetvédelemre, ha egyre eszkalálják a tevékenységüket.

Ahogyan lapunk is megírta, a Just Stop Oil aktivistacsoport tagjait már összesen mintegy kétezer alkalommal tartóztatták le, 138 tagjuk rács mögé is került. Tavaly többek között paradicsomlevessel öntötték le Vincent van Gogh Napraforgók című alkotását a londoni Nemzeti Képtárban.