London nagyobb hatalmat adna a rendőröknek az aktivisták ellen

Nagyobb hatalmat adna a rendőrség kezébe London, hogy elejét vegye azoknak a tüntetéseknek, amelyek megzavarják a közrendet. A brit kormány új terve szerint a rendőrök előre feloszlathatnák a megmozdulásokat, amelyek súlyos fennakadásokat okoznának például azáltal, hogy a tüntetők eltorlaszolják a közutakat.

A miniszterelnöki hivatal szerint az új szabályozás tisztázná, hogy a hatósági személyek még azelőtt beavatkozhatnának a tüntetésekbe, mielőtt bármiféle rendbontásra kerülne sor.

Az új javaslat célja, hogy szigorúbban fellépjenek a környezetvédelmi aktivistákkal szemben, akiknek meghökkentő akciói nemegyszer törvényt sértettek. A Just Stop Oil aktivistacsoport tagjait már összesen mintegy kétezer alkalommal tartóztatták le, 138 tagjuk rács mögé is került. Tavaly többek között egy olajraktár területére behatolva blokád alá vonták a terminálokat, London utcáira és középületekre ragasztották magukat, ezzel akadályozva a forgalmat, vagy éppen paradicsomlevessel öntötték le Vincent van Gogh Napraforgók című alkotását a londoni Nemzeti Képtárban. A csoport ennek ellenére bejelentette, folytatja tevékenységét 2023-ban is, akár ennél is radikálisabb cselekedetekkel, hiszen úgy érzik, nekik köszönhetően az emberek beszélnek a klímaválságról.

Nem engedhetjük meg, hogy egy kisebbségben lévő csoport tüntetései megzavarják a mindennapi életet. Ez nem elfogadható, és ennek véget fogunk vetni

– érvelt Rishi Sunak brit kormányfő a klímaaktivistákkal szembeni szigorú fellépés mellett. Hozzátette: a tüntetéshez való jog a demokrácia alapelve, de ez a jog nem abszolút.

A Just Stop Oil környezetvédő két klímaaktivistája, miután két konzervnyi paradicsomlevessel öntötték le Vincent van Gogh holland művész Napraforgók című festményét a londoni Nemzeti Képtárban 2022. október 14-én Fotó: MTI/EPA/Just Stop Oil

Németországban eközben már olyannyira elfajult a helyzet, hogy egy klímavédelmi tiltakozás a tüntetők és rendőrök közti súlyos összecsapásba torkollt Lützerathban a hétvégén.

Összesen körülbelül hetvenen sérültek meg a rendőrök közül, akiknek szerdától szombatig tartott kiüríteniük a németországi faluból a több száz tüntetőt.

A „falufoglalók” az ellen tiltakoztak, hogy a német kormány jóváhagyta a település lebontását egy barnaszénbánya kibővítése miatt. Ugyan a falu lakosai korábban már mind elköltöztek, a klímaaktivisták az elhagyatott településen felállított faházakba költöztek.

– Azok, akik égő barikádokat emelnek vagy rozoga faházakba bújnak, nagy veszélynek teszik ki magukat és a sürgősségi szolgálatot – ítélte el Nancy Faeser belügyminiszter az aktivisták cselekedeteit.

Tüntető környezetvédő aktivistákkal dulakodnak rohamrendőrök a németországi Lützerath környékén 2023. január 10-én Fotó: MTI/AP/Michael ProbstFotó: Michael Probst

A 2022-es év sem volt mentes az éghajlatvédő csoportok megmozdulásaitól Németországban. A Letzte Generation nevű csoport tagjai karácsony előtt néhány nappal például megcsonkították a főváros legfontosabb jelképei közé tartozó, a Brandenburgi kapu előtt felállított karácsonyfát, méghozzá úgy, hogy egy kézifűrésszel levágták belőle a felső két métert. Lapunk is megírta, hogy korábban München repülőterének védett övezetébe hatoltak be, ahol az egyik kifutópályához ragasztották magukat. Berlinben pedig elzártak egy autóutat novemberben, ami óriási felháborodást okozott. Az úttorlasz ugyanis késleltette egy autóbalesetet szenvedett nő elszállítását a helyszínről, aki később belehalt sérüléseibe.

Miközben a belügyminiszter többször arról beszélt, a klímaaktivistákat szigorúan büntetni kell a hasonló cselekedetek megakadályozása érdekében, a német kormány egyelőre kerüli az erről szóló vitát. A koalíció egyes politikusai úgy vélik, a német igazságszolgáltatásnak éppen elég eszköze van a polgári engedetlenség kezelésére. A kormány ráadásul az éghajlatvédő csoportok azon felszólítására sem reagál, hogy tárgyaljon velük arról, mit lehetne tenni a környezetvédelem jegyében.

Borítókép: A Just Stop Oil környezetvédő szervezet akciója, a londoni A4-es út forgalmának blokkolása 2022. október 18-án (Forrás: Juststopoil.org)