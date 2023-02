A korrupciós botrány ellenére nem függesztenek fel minden Katarral kötött megállapodást

Néhányuk szerint azért kellene egyelőre felfüggeszteni ezt a megállapodást, mert ha ez a paktum is szerepet játszhatott a korrupcióban, akkor azt nehezebb lesz bizonyítani.

A kérdés csak az, miért akarnák nehezíteni a nyomozást.

Egyes törvényhozók azt is megkérdőjelezték, hogy az európaiak és a kontinens légitársaságai valójában nyertek-e egyáltalán bármit is az üzleten, hiszen korábban már több légitársaság is arra panaszkodott, hogy a megállapodás meglehetősen egyoldalúan az állami tulajdonú Qatar Airways légitársaságnak kedvez.

Az eredeti cikk Mit féltenek a brüsszeliták? – Nem minden katari megállapodást függeszt fel az EU címmel a V4NA oldalán tekinthető meg.

