Katar fejlődését dícsérő képviselő is érintett lehet a brüsszeli korrupciós botrányban

Rengeteg név keringett az éterben, mióta kirobbant a botrány, a baloldalon mindenki egymásra kezdett mutogatni, hogy mentse a saját bőrét. Így merült fel a sok név között Alessandra Moretti neve is, aki élen jár a nők jogaiért való küzdelemben. 2020-ban Katarba is ellátogatott, ahol egy konferencián tartott előadást ilyen témában. Ezt követően azonnal úgy érezte, hogy el kell indítania a saját kis akcióját, amely során rendre azt méltatta minden létező fórumon, hogy Katar milyen sokat fejlődött a nők jogai terén. Az eseményről szóló Facebook-bejegyzésében is erről írt.

Itt Katarban előrelépés történik a nők és a munkavállalók jogainak védelme terén is

– olvasható a bejegyzésben.

Ezután még több fórumon azt bizonygatta, hogy amit Katarban tapasztalt, az maga a nagybetűs előrelépés. Nem így gondolta a Human Rights Watch civil szervezet, amely egy tanulmányában egy évvel később arról írt, hogy milyen elnyomásban élnek még mindig a nők – nyugati szemmel tekintve. A katari nők helyzetéről talán kevés szó esik a nyugati államokban.

A legtöbb jogot csak egy férfi gyám jóváhagyásával gyakorolhatják.

Ilyen például a házasságkötés, a külföldön való tanulás, az országból való elutazás, vagy a reproduktív jogokhoz való hozzáférés (például fogamzásgátlás). Nemet sem mondhatnak a férjüknek, ha az házas életet szeretne éppen élni.