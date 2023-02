Csütörtökön Brüsszelben tanácskoznak az Európai Unió állam- és kormányfői, a csúcstalálkozón – amelyen hazánkat Orbán Viktor kormányfő képviseli – pedig sajtóértesülések szerint Volodimir Zelenszkij is részt vesz. Az ukrán elnök a háború tavaly februári kitörése óta egyetlen egyszer hagyta el Ukrajnát, amikor tavaly decemberben Washingtonba utazott, hogy az amerikai kongresszus előtt felszólalva további pénzügyi és katonai segítséget kérjen az Egyesült Államoktól. Azt, hogy Zelenszkij előbb kereste fel Washingtont, mit az Európai Unió fővárosát, akkor többen is zokon vették; köztük volt a hazánkat előszeretettel bíráló Guy Verhofstadt liberális európai parlamenti (EP-) képviselő is, aki a Twitteren úgy fogalmazott:

„Zelenszkij először Washingtonba, és nem Brüsszelbe látogat… Világos, hogy még mindig nem oldottuk meg a Kissinger-kérdést: kit kell hívnod, ha Európára van szükséged… még egy olyan ország esetében is, amely csatlakozni akar (az Európai Unióhoz – a szerk.)”

Most azonban úgy tűnik, éppen az Európai Parlament, pontosabban a strasbourgi székhelyű testület jelenlegi elnöke, az Európai Néppárthoz tartozó Roberta Metsola miatt hiúsulhat meg Zelenszkij részvétele az uniós csúcstalálkozón. A brüsszeli Politico ugyanis úgy tudja,

a parlament elnökének dolgozó magas rangú tisztviselők óriási baklövést követtek el azzal, hogy hétfőn megosztották a tervezett utazás hírét, ez ugyanis biztonsági aggályokat vet fel.

Az eredeti tervek szerint Zelenszkij fel is szólalt volna az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács és az Európai Parlament plenáris ülése előtt is, a vizit kiszivárgása után azonban kérdésessé vált, hogy az ukrán elnök valóban megkockáztatja-e a brüsszeli utat. A Politico megjegyezte: Brüsszel egyébként is híres a kiszivárogtatásokról, más nemzetek tisztviselői éppen ezért gyakran óvakodnak attól, hogy érzékeny információkat osszanak meg uniós kollégáikkal, attól tartva, hogy azok nyilvánosságra kerülnek.

Az érzékeny információt ráadásul nem csak Metsola stábja kürtölte szét, de a közösségi hálózatokon rendkívül aktív Európai Néppárt is – noha az ukrán elnök látogatását „We will #StandWithUkraine” (Mi Ukrajna mellett állunk! – a szerk.) hastaggel megosztó képviselőcsoport később törölte a bejegyzést (a posztról készült képernyőképp itt megtekinthető).

A Politicónak nyilatkozó tisztviselők szerint a kényes információk kiszivárogtatásáért Metsola kabinetje tehető felelőssé; az EP-elnök egykori kabinetfőnöke, Alessandro Chiocchetti jelenlegi parlamenti főtitkár ugyanis még össze is hívta egy megbeszélésre az EP összes képviselőcsoportját, hogy tájékoztassa őket Zelenszkij tervezett látogatásáról.

Metsola kabinetje ugyan később felszólította a néppártot, hogy töröljék a tweetet, de ehhez Charles Michel tanácsi elnök csapatának közbeavatkozására volt szükség.

A brüsszeli lap szerint Metsola, illetve az Európai Néppárt baklövése azzal magyarázható, hogy az uniós intézmények, s így a parlamenti képviselőcsoportok is rendszeresen versengenek a reflektorfényért, különösen a közösségi hálózatokon, hogy felülmúlják egymást a lájkokért folytatott versenyben. Ebben az esetben azonban az ukrán vezető fogadtatásáról szóló információk kiszivárogtatása súlyos következményekkel is járhat, aláásva azt a szolidaritást, amelyet az uniós tisztviselők előszeretettel hangoztatnak a közösségimédia-platformokon.

Borítókép: Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke (Forrás: MTI/AP)