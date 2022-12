Az ukrán elnök Amerikába látogat

Ez idáig Zelenszkij minden külföldi állammal folytatott megbeszélést, nemzetközi felszólalását videókonferencia keretében intézte, és miután eddig nem hagyta el Ukrajnát, a külföldi állam- és kormányfők látogattak el hozzá. Az amerikai elnök esetében egy háborúban álló ország meglátogatása nem opcionális, ennek ellenére megindultak a találgatások, hogy ha az eddigi segélyeket és támogatásokat is online formában beszélték meg és jelentették be, akkor ezen most miért változtatnának.