Bulgária kész megvétózni az orosz atomenergiát érintő szankciókat

Bulgária megvétózná, hogy Brüsszel a nukleáris fűtőanyagot belevegye az Oroszországot sújtó legújabb uniós szankciós csomagba – jelentette ki a bolgár államfő az Európai Tanács csütörtöki ülése előtt. – Nem fogadhatjuk el a nukleáris energiát érintő szankciókat, s ha szükséges, vétózunk – fogalmazott Rumen Radev.

A Sofia Globe hírportál beszámolója szerint az elnök többször is aláhúzta, hogy az intézkedés közvetlen károkat okozna hazája energiaellátásának és gazdaságának.

Az orosz nukleáris energiára irányuló szankciók ötletét Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vetette fel csütörtökön az uniós vezetők előtt elmondott felszólalásában. − Oroszország egy nukleáris katasztrófa veszélyét idézte elő Európában, azonban az orosz nukleáris ipart még mindig nem sújtják szankciók − hangsúlyozta Zelenszkij.

Radev álláspontja ebben a kérdésben egyébként egyezik hazánkéval. Orbán Viktor korábban úgy nyilatkozott, az orosz nukleáris energiára kivetendő büntetőintézkedéseket egyértelműen meg kell akadályozni.

Nem engedhetjük meg, hogy az orosz atomenergiára is szankciókat vessenek ki

− fogalmazott a kormányfő.

Rumen Radev kitért arra is: bár az ügyvivő bolgár kormány nemrégiben hatályba helyezte a parlament arra vonatkozó döntését, hogy fegyvereket szállítanak Ukrajnába, reméli, hogy ez lesz az utolsó ilyen alkalom. – Ez egy véres háború, s míg a békére irányuló szándékokról alig hallani, mindent elárasztanak a fegyverkezésről szóló és a győzelem kivívását ígérő hírek. Ám azt senki sem tudja meghatározni, mi is jelentené valójában a győzelmet – hívta fel a figyelmet a bolgár államfő. Úgy vélte, hogy békére irányuló törekvésnek felül kellene írnia minden egyéb intézkedést, s a diplomácia minden eszközét be kellene vetni a konfliktus lezárására.

