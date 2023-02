Véget ért a home office időszaka, lázadoznak az Amazon alkalmazottjai

Az Amazon alkalmazottai ismét hangot adtak elégedetlenségüknek Andy Jassy vezérigazgató nemrég bejelentett döntésével kapcsolatban, aminek értelmében az embereknek ismét vissza kéne térniük az irodákba dolgozni. A protestálók egy belső weboldalon küldtek üzeneteket az új intézkedéssel szembeni véleményükkel kapcsolatban – írta meg a portfolio.hu.

A lap ismerteti, hogy a tech-cégnél dolgozók egy csoportja létrehoztak egy Slack-csatornát, és egy belső petíciót fogalmaztak meg, amiben visszautasítják az intézkedést, aminek értelmében május 1-jétől kezdve hetente legalább három napot az irodákban kéne dolgozniuk.

A tegnap létrehozott csoport jelenleg 16 ezer tagot számlál, kedd estig mintegy 5000 alkalmazott írta alá a petíciót.

Az alkalmazottak elégedetlensége átterjedt a kiskereskedelmi óriás belső hírfolyamára, az Inside Amazonra is, ahol a dolgozók többször is nemtetszésüknek adtak hangot Jassy legutóbbi összdolgozói értekezletével kapcsolatban.

Azzal, hogy önkényesen, adatokkal való alátámasztás nélkül erőszakolják vissza a dolgozókat az irodákba – annak ellenére, hogy egyértelmű bizonyítékok vannak arra, ez a munkavállalók számára rossz döntés –, az Amazon nem tudja betölteni a Föld legjobb munkáltatójának szerepét

– olvasható többek között a CNBC által megtekintett képernyőfotókon.

Sok munkatárs a távoli érdekérvényesítés kifejezést írta be a munkahelyi levelezőben a státusába, hogy ezzel is jelezze, támogatja a petíciót. A petíció az intézkedéssel kapcsolatos aggályok kifejezése mellett számos adatot és tanulmányt is közöl, amik a távmunka előnyeit hangsúlyozzák.

