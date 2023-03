Politikai háborút gerjesztett a migránsszállító hajó tragédiája

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter a római képviselőházban szólalt fel a Steccato di Cutróban történt hajóbaleset körülményeiről azt követően, hogy az ellenzéki pártok a kormányt vonták felelősségre a tragédia helytelen kezeléséért és a belügyi tárca vezetőjének lemondását követelték. Piantedosi beszámolójában elmondta, hamis az a feltételezés, miszerint a kormány befolyásolta vagy akadályozta volna a mentési műveleteket, korábban és most is mindet megtesz, hogy emberéleteket mentsen. Rámutatott arra is, hogy a tragédia azért következett be, mert a bevándorlók úgy akartak kikötni, hogy elkerülhessék a hatósági ellenőrzéseket. Céljuk az volt, hogy az éjszakai órákban érjenek partot. A 72 ember életét követelő tengeri baleset valójában az emberkereskedők gondatlanságának következménye.

Piantedosi arra is rámutatott, hogy nincs semmiféle összefüggés a civil hajók tevékenységének megszigorítása és a tragédia között.

Franco Mari, az ellenzéki Zöld Szövetség parlamenti képviselője lapunknak úgy nyilatkozott, csak azt utólagos kivizsgálások bizonyíthatják, hogy el lehetett volna-e kerülni a tragédiát, vagy mulasztásokat követett el a kormány. Az azonban egész biztos, hogy a túlélőkkel való embertelen bánásmód azt bizonyítja, hogy a kormány alkalmatlan a helyzet kezelésére. Az ellenzéki politikus elmondta, hogy továbbra is Piantedosi belügyminiszter lemondását követelik, mert túl sok mulasztást követett el és érzéketlen hangnemben szólt a tragédia áldozatairól. Hozzáfűzte a baloldal szerint a Meloni-kormány migrációs politikája, a hajóblokád felállítása és az afrikai országok támogatása teljesen haszontalan.

A jobboldal és a mérsékeltek szerint szégyenletes dolog politikai csatározássá változtatni a tengeri katasztrófát.

Maurizio Lupi, a Mi, Moderáltak párt elnöke lapunknak úgy nyilatkozott, a cutrói tragédia elsősorban arra kötelezi a kormányt, hogy megoldásokat találjon a Földközi-tengeren zajló emberkereskedelem felszámolásra. Az afrikai országok támogatását szolgáló Mattei-terv megvalósítása rendkívül fontos, hiszen ez jelenti a legnagyobb kihívást Olaszország és egész Európa számára. A kormány migrációs politikájának fontos része a szabályozott bevándorlás megszervezése, mivel Olaszországnak szakképzett munkaerőre van szüksége.

A képviselő hozzáfűzte, az embercsempészek megállítása nemcsak Olaszország, hanem egész Európa feladata, hiszen Lampedusa az Európai Unió külső határa.

Nincs más megoldás, mint az indulások megakadályozása, amely a kiindulási országokkal folytatott hosszú távú együttműködéssel valósítható meg.

Giorgia Meloni olasz kormányfő a hajóbaleset színhelyén hívja össze a következő, csütörtökön esedékes minisztertanácsi ülést, melyen a migrációs politikára vonatkozó szigorításokat vitatják meg. A kormányfő ezzel a szimbolikus gesztussal jelzi, hogy irányváltásra van szükség a bevándorlás szabályozásában. Sajtóértesülések szerint a csütörtöki minisztertanácsi ülés központi témája az emberkereskedelem felszámolására irányuló rendelet kidolgozása.

A kormány célja, hogy a humanitárius folyosók létesítésével biztonságos körülmények között juthassanak el Olaszországba mindazok, akik menedékre jogosultak, kiszűrve ezáltal a gazdasági menekülteket.

A tervek között szerepel többek között az is, hogy a külképviseleteken is benyújthassák menedékkérelmüket az igénylők.

Borítókép: Az áldozatok holttestét keresik tűzoltók a dél-olaszországi Steccato di Cutro közelében elsüllyedt, migránsszállító hajó partra mosott roncsánál 2023. február 27-én (Fotó: MTI/AP/LaPresse/Giovanni Isolino)