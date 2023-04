A kiszivárgott dokumentumok szerint is hatástalanok a szankciók

Az amerikai hírszerzés a nemrég kiszivárgott titkos dokumentumok alapján úgy véli, hogy Oroszország még legalább egy évig képes finanszírozni az ukrajnai háborút, még a jelenlegi kemény szankciók mellett is − számolt be a The Washington Post. Az amerikai napilap szerint az orosz gazdasági elit egyes képviselői nem értenek egyet az ország Ukrajnával kapcsolatos álláspontjával, a szankciók pedig ártottak az üzletüknek.

Egy március eleji értékelés szerint azonban nem valószínű, hogy megvonják támogatásukat Vlagyimir Putyin orosz elnöktől.

Moszkva a társasági adóemelésekre, az állam jóléti alapjára, a megnövekedett importra és az üzleti alkalmazkodóképességre támaszkodik, ezzel enyhítve a rá nehezedő gazdasági nyomást − olvasható a kiszivárgott dokumentumban.

Az értékelésben olvashatók megegyeznek egy, a lapunk által is szemlézett független jelentéssel, melyet a múlt héten hoztak nyilvánosságra. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) washingtoni elemzőintézet tanulmányában azt vizsgálta, hogy milyen hatással vannak a büntetőintézkedések az orosz hadiiparra, s ebből kifolyólag a háború kimenetelére.

Legfőbb következtetésük, hogy a szankciók és az eddigi veszteségek miatt az orosz haderő már sokkal rosszabb állapotban van, mint a háború kezdetekor, azonban még mindig jelentős tartalékokkal rendelkezik a harcok folytatására.

A Washington Post által most szemlézett kiszivárgott dokumentum egyike azoknak a titkosított aktáknak, amelyből április elején több tucatot fedeztek fel a közösségi médiában, köztük az ukrajnai háborúval, Kínával, a Közel-Kelettel és más országokkal és régiókkal kapcsolatban.

Mint később kiderült, a kiszivárogtatásért egy 21 éves massachusettsi amerikai nemzetőr felelős, aki a hírszerző egységnél rendszergazdaként dolgozott, és a Discord üzenetküldőn tett közzé fényképeket a dokumentumokról. A kiszivárogtatással kapcsolatos nyomozás jelenleg is tart.

Borítókép: Ukrán katonák egy lövészárokban a kelet-ukrajnai Donyec-medencében levõ Bahmutban 2022. december 31-én. Bahmut városában a több mint négy hónapja dúló harcok miatt megszûnt az áram- és a gázszolgáltatás (Fotó: MTI/EPA/George Ivancsenko)