Hivatalos: Harry herceg részt vesz a koronázási ceremónián

Könyvében megosztotta az apjával – és testvérével, Vilmos herceggel – folytatott magánbeszélgetések részleteit is, amelyek feszültséget szítottak Harry és családja között. Továbbá arról is beszámolt, hogy a királyi család tagjai rendszeresen közölnek a sajtóval nem hízelgő információkat a Windsor-ház többi tagjáról, cserébe azért, hogy pozitívan írjanak róluk.

Érdekesség az ügyben, hogy III. Károly fia más hírességekkel együtt tavaly indított pert magánéletének súlyos megsértése miatt az Associated Newspapers, a többi között a Daily Mail és a The Mail on Sunday bulvárlapok kiadója ellen, aztán megírta a könyvét, ami szintén súlyos botrányokat kavart.