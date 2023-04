Jelentősen megnőtt Trump népszerűsége a vádemelés óta

REUTERS/IPSOS POLL: Donald Trump holds 29-POINT lead over Ron DeSantis



March 20:

• Trump — 44% (+14)

• DeSantis — 30%



APRIL 3:

• Trump — 48% (+29)

• DeSantis — 19%



• Other likely rivals polled in the single digits. (Mar 31-Apr 3, n=706)