Hogyan tartóztassunk le egy volt elnököt?

Kedden jelenik meg a New York-i bíróságon Donald Trump volt amerikai elnök, miután hivatalosan üzleti iratok meghamisítása miatt beidézték. A konkrét vádpontok egyelőre nem nyilvánosak, ahogyan az sem ismert, hogyan kezelik majd a tényt, hogy egy volt elnököt kell majd esetlegesen letartóztatni.

A Manhattani Büntetőbíróság New Yorkban 2023. március 31-én. (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)

Általános procedúra önfeladás esetén

Bármely New York-i vádlott számára, legyen az szegény vagy befolyásos, a büntetőjogi vádakra való válaszadás azt jelenti, hogy ujjlenyomatot vesznek tőle, fényképet készítenek róla, alapvető kérdéseket tesznek fel – megkérdezik például a nevét és születési dátumát –, és vádat emelnek ellene. A vádlottakat általában több órán át tartják fogva. Önfeladás esetén ez rövidebb, elfogás és letartóztatás esetén hosszabb. Az AP hírügynökség felidézi például Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap akkori vezetőjének 2011-es, a Kennedy reptéren történt letartóztatását, miután egy szállodai alkalmazott szexuális zaklatás miatt panaszt tett ellene. Az elfogását követően a francia politikus 36 órát töltött vizsgálati fogságban.

Ha a vádlottat értesítik a vádiratról vagy a közelgő letartóztatásról, gyakran elintézi, hogy feladja magát. Ez megkönnyítheti az eljárást, és megerősítheti az óvadék kiszabása melletti érveket, mivel bizonyítja, hogy a vádlott nem akar kitérni az ügy elől.

De még egy tervezett letartóztatás is letartóztatásnak számít. A vádlottaknak le kell adniuk mobiltelefonjaikat és néhány más személyes tárgyat megőrzésre, bizonyos esetekben potenciális bizonyítékként. Ezen a procedúrán az ügyvédek általában nem kísérhetik végig ügyfeleiket. Az ügyvédek ezért gyakran azt tanácsolják, hogy önfeladás esetén „ne vigyenek poggyászt”, és maradjanak csendben.

Ne tegyél semmilyen nyilatkozatot. Azt hinnéd, hogy ezzel segítesz a helyzeteden, de a vallomásodat csak ellened használhatják, mert elragad a pillanat, ideges leszel

– mondja az AP által megszólaltatott védőügyvéd.

Trump esete: nincs forgatókönyv

Trump miatt azonban minden bizonnyal komolyan bele kell nyúlni a szokásos ügymenetbe. Míg a bűncselekmény vádjával letartóztatott vádlottakat általában megbilincselik, nem világos, hogy egy volt elnök esetében tehető-e kivétel. A legtöbb vádlottat a hátuk mögött bilincselik meg, de a kevésbé veszélyesnek ítélt fehérgalléros bűnözők kezét elöl rögzítik.

A bírósági épületben a biztonságot az állami bírósági tisztviselők biztosítják, akikkel a volt elnökök személyi védelmét ellátó amerikai titkosszolgálat (Secret Service) már korábban is együttműködött.

A szövetségi ügynökség fő szóvivője, Anthony J. Guglielmi azonban azt mondta a New York Times amerikai lapnak, nem tud nyilatkozni azokról az intézkedésekről, amelyeket Trump esetében hoznak.

A volt elnököt szinte biztosan minden lépésnél – attól a pillanattól kezdve, hogy őrizetbe veszik, egészen addig, amíg meg nem jelenik a bíró előtt – az amerikai titkosszolgálat fegyveres ügynökei kísérik majd. A törvény szerint nekik kell őt mindenkor megvédeniük.

A Donald Trump volt amerikai elnök Mar-a-Lago birtokának kerítésén álló titkosszolgálati rendőr továbbhaladásra szólítja fel a járókelőket a floridai Palm Beachben 2023. március 31-én. (Fotó: MTI/AP/Rebecca Blackwell)

Nincs szabály ugyanakkor arra, hogyan kell a titkosszolgálat védelme alatt álló személyt letartóztatni. A Secret Service védelméről ugyanis magának a volt elnöknek kell lemondania a vonatkozó törvények értelmében – erre egyedül Richard Nixon esetében volt példa, aki lemondását követően politikai menekülésként utasította vissza az egyébként igen sok adófizetői pénzbe kerülő védelmet. Trump nem kérte a titkosszolgálat levonulását, tehát kedden is ügynökök gyűrűjében fog közlekedni.

Ez egy egyedülálló kiugró eset lenne

– nyilatkozta Jeremy Saland védőügyvéd és volt manhattani ügyész.

Amikor Trump feladja magát, gondosan megkoreografált és viszonylag gyors eljárásra és óvadék nélküli szabadon bocsátásra lehet számítani, amelynek kapcsán első a biztonság. „Egy volt elnököt nem valószínű, hogy bilincsben vonultatnak majd fel a járdán vagy egy zsúfolt bírósági folyosón” – jósolja Saland.

Florida, a paradicsom?

Abban a valószínűtlen esetben, ha a volt elnök nem lenne hajlandó átadni magát, Ron DeSantis floridai kormányzó máris közölte, hogy állama „nem fog segíteni a kiadatási kérelem kapcsán”, ha az a New York-i hatóságoktól érkezik. Mégis, ha a New York-i ügyészek valóban kérnék Trump kiadatását, és DeSantis megpróbálná megvédeni republikánus riválisát, akkor maga is bírósági eljárás alá kerülhetne.