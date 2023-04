Koncepciós per Trump ellen

Korábban a demokraták a 2021. január 6-án bekövetkezett, Capitolium elleni ostrom okán szerettek volna vádat emelni Trump ellen, de a szenátus leszavazta. Így nem maradt más, mint a mostani kirakatper és koncepciós eljárás.

DeSantis úgy fogalmazott, hogy ez az egész cirkusz Amerika-ellenes (un-American) és nem más, mint a fennálló jogrend fegyverként történő alkalmazása a politikai ellenfelek kiiktatására.

A vádemelés ráadásul egy olyan jogi és politikai környezetben merül fel, amelyben a jelenlegi elnöki család ügyeit szisztematikusan eltussolták, valamint az elnök korrupciós, drogos és szexuális visszaélések tucatjait elkövető fia is rendre leakad a horogról (lásd a liberális média által elhallgatott laptopbotrányt).

A Joe Bident és családját érintő korrup­ciós ügyeket jelenleg egy kongresszusi bizottság vizsgálja az ukrajnai támogatások kapcsán. A szövetségi képviselőház felügyeleti és elszámoltathatósági bizottsága (Committee on Oversight and Accountability) azt szeretné feltárni, hogy az eddigi 113 milliárd dollárnyi katonai és gazdasági segélyek kifizetése során történtek-e visszaélések. A CBS amerikai hírportál tavaly arról számolt be, hogy az Ukrajnának szánt támogatások mindössze egyharmada kerül a frontvonalra, a maradékról pedig szinte semmit nem lehet tudni. Helyi források és jelentések szerint a segélyek nagy része a feketepiacon tűnik el.

A Magyar Nemzet is írt a Biden körüli botrányokról. Mint ismeretes, Joe Biden még alelnök volt Barack Obama elnöksége idején, amikor fia, Hunter Biden a Burisma nevű cég ukrán olaj- és gázipari cég igazgatótanácsának tagja volt. Sokatmondó a demokrata maffia és az őket mosdató liberális média részéről, hogy ezt akkor senki nem kérdőjelezte meg.

Hiszen az önmagában is abszurd, hogy az amerikai alelnök fia elemi szakmai ismeretek híján bekerülhet egy ekkora cég igazgatótanácsába, több ezer mérföldre saját hazájától.

Komolyan felmerült továbbá az is, hogy adócsalás és fegyverbirtokláshoz kapcsolódó hamis nyilatkozat gyanújával Huntert vád alá helyezzék.