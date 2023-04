Kilátástalanság és feszültség várható a koszovói választások után

A koszovói albánok belaknák a szerbek által hagyott űrt

Szinte a szerbek nélkül tartanak vasárnap választásokat Koszovó északi, a szerb kisebbség által lakott területén. A szavazati joggal rendelkező állampolgárok azon polgármesterek utódait kell, hogy megválasszák, akik korábban a pristinai vezetés lépéseire reagálva lemondtak posztjukról. A legnagyobb szerb tömörülés, a Szerb Lista (SL) bojkottra szólított fel. Dusan Janjics a V4NA-nak a választásokkal kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy

Pristina szeretné elkerülni, hogy szembe kelljen néznie azzal a vákuummal, amely a szerb kisebbség kivonulása után maradt, és igyekszik elkerülni a tárgyalást Szerbiával arról, hogy miként lehetne a problémára megoldást találni.

A Nemzetek Közötti Kapcsolatok Fórum igazgatóbizottságának elnöke szerint a koszovói vezetés belpolitikai szinten szeretné a saját támogatottságát növelni. – A jelenlegi miniszterelnök, az államfő és az Önrendelkezés Mozgalom népszerűségét akarják emelni – tette hozzá a szakértő.

Janjics kiemelte: a Belgráddal folytatott párbeszédben is fontos számukra, hogy megerősödjenek a pozícióik, különösen a Szerb Önkormányzatok Közösségének létrehozásával és annak hatásköreivel kapcsolatban. Ezért fontos számukra az állandó konfliktushelyzet fenntartása. Az elemző leszögezte: külpolitikai szempontból is arra törekszik a pristinai kormányzat, hogy Washingtonnak is megmutassa, Albin Kurti kormányfő megkerülhetetlen partner.

A szerb jelöltek távolmaradása azt fogja eredményezni, hogy valószínűleg nagyon alacsony, mindössze pár százalékos lesz a részvételi arány a voksoláson. A belgrádi vezetés éles kritikával illette a nemzetközi közösséget is, amiért hozzájárult és támogatta a szavazás megtartását. A koszovói választásokkal kapcsolatban Alekszandar Vucsics köztársasági elnök a Prva TV vendégeként úgy fogalmazott:

Ez egy nehéz nap lesz a szerb népre nézve, és szörnyű napja lesz a demokráciának

A szerb államfő kiemelte: ez a voksolás Európa szégyene is lesz.

Az új vezetés nagyobb lojalitást vár majd el

A vasárnapi voksolás eredményeként új polgármesterek lesznek, akik azonban nem tudnak majd saját adminisztrációt felállítani, de komoly felhatalmazásuk lesz, munkájuk elvégzéséhez pedig elsősorban a központi költségvetésre és a koszovói rendőrség támogatására támaszkodhatnak majd. A helyi embereknek egyre nehezebb sorsuk lesz, és a pénzügyi forrásokért cserébe majd azt követelik tőlük, hogy lojálisak legyenek Pristinához – magyarázta az elemző.

Összességében újabb kilátástalanság, feszültség és incidensek várhatók

– értékelte a mostani választások lehetséges következményeit Dusan Janjics. A szakértő hangsúlyozta: éppen ezért nagyon rövid időn belül várható, hogy megismételjék a mostani helyi szintű választásokat Koszovó északi részén, sőt rendkívüli országos voksolás is lehetséges.

A nemzetközi közösség szerepéről szólva elmondta: a Kvinta-államoknak (Amerikai Egyesült Államok, Olaszország, az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország) jelenleg sem akaratuk, sem kapacitásuk nincs arra, hogy egységes politikát alakítsanak ki a kérdéssel kapcsolatban. Kompromisszumként csak a választások elhalasztása, egy újabb tárgyalás a tárgyalásokról vagy a valóságtól való elfordulás jöhetett volna szóba. – Közvetlen felelősségük abban van, hogy nem fordítottak figyelmet a fennálló intézményi és biztonsági vákuumra. Mindenekelőtt elutasították a tárgyalást a biztonsági kérdésekről – fogalmazott a szakértő.

Kérdésünkre, miszerint mikorra várható a Belgrád és Pristina közti viszony normalizálódása, Dusan Janjics azt felelte, hogy ez egy sokkal hosszabb út, mint azt a közvéleménynek bemutatják.

Hozzátette: fennáll a veszélye annak, hogy lejáratják a brüsszeli párbeszédet, és az Európai Unió szerepét ebben. Amennyiben ez megtörténik, akkor is megmarad a cél, de más keretet kell találni a viszony normalizálásához.

– A szerbiai és a koszovói vezetésnek is a hatalom megtartása a cél. Ez a vörös vonal a számukra. Éppen emiatt hangsúlyozza az egyik fél, hogy soha nem ismeri el Koszovó függetlenségét, míg a másik, hogy nem hozza létre a Szerb Önkormányzatok Közösségét – mondta Janjics.

Mint arról korábban írtunk, vasárnap négy községben tartják meg a rendkívüli választásokat: Mitrovica északi részén, Zubin Potokban, Leposavicsban és Zvecsán. A szerb sajtó szerint mivel a Szerb Lista bojkottál, reális az esély arra, hogy Albin Kurti miniszterelnök emberei kerülnek hatalomra a szerb kisebbség lakta részeken is.