Konzervatív győzelem, elbukott Sanna Marin

Petteri Orpo finn konzervatív vezető győzelmet aratott Sanna Marin miniszterelnök baloldala felett – írta meg a BBC. A brit közszolgálati csatorna hírportálja szerint a Nemzeti Koalíció (NCP) vezetője már ünnepel is:

Mi kaptuk a legnagyobb mandátumot.

A vasárnapi finn parlamenti választás a várakozásoknak megfelelően három nagy párt fej fej melletti küzdelmét hozta, épp úgy, mint négy évvel ezelőtt, amikor a Sanna Marin vezette szociáldemokraták nyertek a populistának mondott Finnek Pártja és a jobboldali, bevándorlásellenes Nemzeti Koalíció előtt.

A szavazatok közel 80 százalékának összeszámlálása után a konzervatív Nemzeti Koalíció vezet a szélsőjobboldali Finnek Pártja és Sanna Marin miniszterelnök pártja, a Finn Szociáldemokrata Párt előtt.

Ha az NCP-nek sikerül megtartania a fölényt, akkor Petteri Orpo kap lehetőséget arra, hogy tető alá hozzon egy kormánykoalíciót – ami jó eséllyel egyet jelent azzal, hogy Sanna Marin miniszterelnöksége véget ér – írta a Reuters.

A finn igazságügyi minisztérium honlapján követhető hivatalos adatok szerint egyébként az utolsó pillanatig változtak az eredmények.

Sanna Marinnak nem tett jót a partyvideó

Ma egy ötpárti, baloldali koalíció vezeti a skandináv országot, amely jelen formájában biztos nem marad, a nagy kérdés pedig az, hogy a legnagyobb kormányzati erő, a Szociáldemokrata Párt hatalmon tud-e maradni. A két nagyobbik koalíciós partner ugyanakkor, a Centrum és Zöldek viszont jelentősen veszítettek támogatottságukból a legutóbbi választások óta, a legkisebb koalíciós párt, a Svéd Néppárt pedig lehet, hogy be sem kerül a parlamentbe, ami azt is jelenti, hogy a három nagy pártnál koncentrálódik a támogatottság.

Elemzők rámutatnak, hogy a jelenlegi miniszterelnök, Sanna Marin nélkül a kormánypárt támogatottsága lényegesen alacsonyabb lenne, ez azonban nem biztos, hogy elegendő lesz ahhoz, hogy újból kormányt alakíthassanak.

Az öt és fél milliós ország miniszterelnöke nem mondható tipikus kormányfőnek. Korábban nyíltan beszélt arról, hogy két nő nevelte fel, és igen korán, 34 évesen vált a valaha volt legfiatalabb finn kormányfővé.

A fiatal miniszterelnököt próbára tette a járvány, az ukrajnai háború és a NATO-csatlakozás folyamata, de a pártján belüli botrányok is, ennek ellenére töretlen a népszerűsége, ugyanakkor a jelen állás szerint nagy a valószínűsége a kormányváltásnak.

Ezt pedig leginkább az mutatja, a nemzeti radikálisok nagyot erősödtek, és míg Sanna Marin kizárja, hogy velük koalícióra lépjenek, addig a Nemzeti Koalíció erről másképp vélekedik.

Az Igaz Finnek kampányának egyik jelentős üzenete az volt, hogy változtatni kell az ország bevándorláspolitikáján, hogy el lehessen kerülni, hogy az ország Svédország sorsára jusson elsősorban az erőszakos bűncselekmények és bandaháborúk elharapódzása miatt, ami már a finn utcákon is megjelent. Finnországban a lakosság körülbelül tíz százaléka külföldi születésű, míg Svédországban ez az arány húsz százalék; a párt szerint most kell megálljt parancsolni. A kampányt még a legutóbbi svéd választáson parádésan szereplő radikális testvérpárt elnöke, Jimmy Akesson is személyes jelenlétével támogatta.

