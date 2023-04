Soros György fia visszajáró vendég a Fehér Házba, amióta Joe Biden az elnök

Soros György fia, Alexander Soros rendszeres vendég a Fehér Házban, amióta Joe Biden az amerikai elnök – derítette ki a Fox News konzervatív hírcsatorna, amely bepillantást nyert a Fehér Ház látogatói listájába. Információik szerint a 92 éves spekuláns képviselőjeként

2021 óta legalább 14 alkalommal járt a Fehér Házban.

Úgy tűnik, hogy bejárása volt a demokrata elnök legszűkebb környezetéhez: decemberben például a nemrégiben lemondott kabinetfőnök asszisztensével volt találkozója. A New York Post szerint ugyanezen a napon egyike volt annak a 330 embernek, akik meghívást kaptak az Emmanuel Macron és felesége tiszteletére rendezett állami vacsorán. De többször találkozott például Mariana Adame elnöki tanácsadóval, valamint Jonathan Finer helyettes nemzetbiztonsági tanácsadóval. Az nem derült ki, hogy a demokrata politikusok elkötelezett támogatójaként ismert Soroséknak mi megbeszélnivalója volt a vezető tisztségviselőkkel.

A Soros család befolyása a Fehér Ház politikájára még sosem volt erősebb

– figyelmeztetett a New York Postnak Matt Palumbo, aki könyvet is írt a Soros-hálózatról. Rámutatott arra is, hogy a 2020-as választás óta Joe Biden csapata, majd az elnöki adminisztráció is tele van a Soros-hálózathoz köthető liberálisokkal.

Alexander Soros egyébként saját közösségi oldalán is gyakran elbüszkélkedik vele, ha vezető politikusokkal találkozik. Pózolt már például Nancy Pelosi korábbi demokrata házelnökkel vagy éppen Barack Obama volt demokrata elnökkel is.