A Biden-botrány tanúit igyekszik megfélemlíteni az elnök fiának jogi csapata

Hunter Biden ügyvédei igyekeznek megfélemlíteni a potenciális tanúkat a Biden család kétes ügyeivel kapcsolatos nyomozás során. Erről James Comer republikánus kongresszusi képviselő beszélt a minap a Fox News America Reports című adásában, ahol kifejtette, hogy az amerikai elnök fiának ügyvédei miként próbálják meg elvenni a tanúk kedvét attól, hogy a Bidenékre nézve kompromittáló információkat osszanak meg a kongresszusi vizsgálóbizottsággal.

„Például telefonon hívogatták az ügyvédek a lehetséges tanúkat, azzal ijesztgetve őket, hogy ők lesznek a felelősök azért, ha a valamilyen üzleti érdek sérül az ügy során”

– fogalmazott Comer, aki beszámolója szerint személyesen a tanúktól tudja, hogy nyomást gyakoroltak rájuk az ifjabb Biden ügyvédei. A republikánus képviselő korábban a Just The Newsnak egyenesen azt állította, a tanúk halálosan félnek attól, hogy vallomást tegyenek, ezért az általa vezetett bizottság biztosítani tervezi a szükséges immunitást az említett személyeknek, hogy azok félelem nélkül tudjanak együttműködni a kongresszussal.

Ráadásul Comer beszámolója szerint a Biden család és a demokraták őt és képviselőtársát, a kongresszus alsóházában ténykedő igazságügyi bizottság republikánus elnökét, Jim Jordant is hasonló módon próbálják megállítani.

„Sötét pénzből működő csoportokat finanszíroznak, amelyekkel engem és Jim Jordant is igyekeznek megfélemlíteni, hogy ne folytassuk a Hunter Bidennel kapcsolatos nyomozást. Ám tovább fogunk dolgozni annak érdekében, hogy tényeket mutathassunk be az amerikai embereknek”

– fogalmazott Comer.

Az amerikai kongresszus alsóházának felügyeleti bizottsága annak apropóján indított vizsgálatot néhány hónapja, hogy számos titkosított dokumentumot találtak az elnök delaware-i otthonában, abból az időszakból, amikor Joe Biden még Obama alelnöke volt, így már közel hat éve lehetett illetéktelenül ezen iratok birtokában. Emellett a bizottság Bidenék különböző korrupciós ügyeit is vizsgálja, s egyebek mellett arra keresnek választ a republikánus képviselők, hogy a család felhasználta-e Joe Biden alelnöki pozícióját annak érdekében, hogy jövedelmező külföldi üzletekhez jusson.

Hunter Biden például különös körülmények között, mindenféle szakmai tapasztalat nélkül lehetett 2014 és 2019 között az ukrán Burisma nevű, olaj- és gázipari vállalat igazgatósági tanácsának tagja, évi 600 ezer dollárért. A jelenlegi elnök fiának az FBI birtokába került elektronikus levelezéséből például kiderül, hogy a Burisma igazgatósági tanácsadója, Vagyim Pozsarszkij arról kért tanácsot Huntertől, miként használhatná a befolyását a vállalat fellendítésére. Az ifjabb Biden számítógépén talált e-mailek arról is tanúskodnak, hogy akkor mutatta be Pozsarszkijt az apjának, amikor az alelnökként volt hivatalban: „Kedves Hunter, köszönöm, hogy meghívtál Washingtonba, és lehetőséget adtál, hogy találkozhassak apáddal”.

Minderre úgy derült fény, hogy miután Hunter Biden nem jelentkezett a javításra a leadott laptopjáért, az 90 nap elteltével a szerviz tulajdonosára szállt, John Paul Mac Isaac pedig a sajtó rendelkezésére bocsátotta a számítógépet. A készüléken lévő anyagokról először a New York Post számolt be, ám a dokumentumokkal igazolt információkat tartalmazó cikkek megoszthatóságát a Twitter és a Facebook is korlátozta, amivel befolyásolhatták a 2020 őszén tartott amerikai választások eredményét, segítve Joe Bidennek az elnökségért folytatott kampányát.

A bizottság márciusi meghallgatásán egyebek mellett az is kiderült, hogy 2017 márciusában, alig két hónappal azután, hogy megszűnt Joe Biden alelnöki megbízatása, egy kínai vállalat hárommillió dollárt utalt át Hunter Biden üzlettársának, aki egy másik cégnek ebből több mint egymillió dollárt juttatott el, ahonnan három hónapon keresztül a Biden család tagjai nagyobb összegű átutalásokhoz jutottak, összesen több mint egymillió dollár értékben.

A kongresszusi bizottság a jelenlegi, demokrata párti külügyminiszter, Anthony Blinken szerepét is vizsgálja a botrány eltussolásában. Ugyanis, miután nyilvánosságra kerültek a Kínával és Ukrajnával folytatott kérdéses üzletekről szóló információk, 51 titkosszolgálati dolgozó aláírt egy nyilatkozatot, amelyben a Hunter Biden laptopján talált dokumentumokról szóló hírt egy orosz dezinformációs kampány részének nevezték.

Az amerikai sajtóban csak pokoli laptopként emlegetett gépen egyébként a korrupciógyanús ügyek mellett számos olyan kép található Hunter Bidenről, amelyek az elnök fiát kompromittáló helyzetekben, például drogfogyasztás közben ábrázolják.

Borítókép: Joe Biden és Hunter Biden (Fotó: Drew Angerer/Getty Images North America/AFP)