Analfabéta migránsok árasztották el Ausztriát

Nyitott határai miatt Ausztria hatalmas problémát importált: az Institut für Höhere Studien (IHS) nevű független bécsi kutatóintézet tanulmánya – amit az Osztrák Bevándorlási Alap megrendelésére készített – megállapította, hogy egyre kevesebb bevándorló tud írni és olvasni. Az IHS szerint a menekültstátusra jogosultak közül tízből hét migráns írástudatlan. A Kronen Zeitungban publikált tanulmány egyértelmű figyelmeztetés Ausztria jövője szempontjából: az elmúlt tizenkét hónapban bevándorolt és menedékjogban részesültek csupán harminc százaléka tud írni és olvasni, ezeknek az embereknek a nagy többsége semmilyen képzettséggel nem rendelkezik. A lap emlékeztet arra, hogy

a menedékkérők száma Ausztriában 2022-ben ismét meghaladta a 2015-ös nagy menekülthullámét. Ráadásul feltűnő, hogy a menedékjogra és a kiegészítő védelemre jogosultak iskolai végzettsége jelentősen romlott az elmúlt években. 2015/2016-ban több magasabb iskolai végzettségű ember érkezett Ausztriába, mint a múlt évben, hiszen 2022-ben tíz bevándorlóból hét írástudatlan volt.

Az Exxpress nevű portál idézett is az integrációs alap jelentéséből: „A menedékjogra és kiegészítő védelemre jogosultak között jelenleg a legnagyobb csoportot a szíriaiak és afgánok alkotják, és az újonnan befogadottak esetében jelentősen visszaesett a képzettségi szint: az elmúlt egy évben menedékjogot kapott bevándorlók 70 százaléka – akik az integrációs törvénynek megfelelően német nyelvi tanfolyamon vettek részt – írás és olvasás tanításra szorult. Az elmúlt három évben ez az arány ötven százalékkal emelkedett – 2019-ben ugyanis még a migránsok 48 százaléka volt analfabéta –, a férfiaknál pedig 80 százalékkal nőtt ezen idő alatt az írástudatlan bevándorlók aránya.”

A portál felhívta a figyelmet, hogy az analfabéta migránsoknak gyakorlatilag nulla az esélyük arra, hogy Ausztriában dolgozhassanak. Az integrációs alap is megerősítette a rossz folyamatot: „A 2016-ban Ausztriába érkezett és jelenleg is itt élő menekültek közül az alapszolgáltatások megszűnését követő naptári évben mindössze 28 százalékuk jelent meg a munkaerőpiacon. Átlagosan a menekült hátterű nők sokkal kisebb valószínűséggel kapnak állást, mint az azonos származású férfiak.”

A jelenlegi menedékjogi adatok azt mutatják, hogy némileg enyhült a migrációs nyomás Ausztriában, idén márciusban tizenegy százalékkal kevesebb menedékkérő érkezett, mint tavaly ilyenkor. Ezek a 2023-as adatok azonban azt is mutatják, hogy a bevándorlók többsége – majdnem 80 százaléka – férfi. Ráadásul a menedékkérők elsősorban olyan országokból érkeznek mint Szíria, ahol sok régióban már nincs háború, vagy Marokkóból, ami az Exxpress cikke szerint az osztrákok nyaralóhelye és nem áll semmilyen katonai konfliktusban, illetve Afganisztánból jönnek, ahol szintén nincs hadi állapot. Emellett Ausztria 95 ezer embert fogadott be Ukrajnából, közülük 53 ezren továbbra is alapellátásban részesülnek.

Ausztria példája is azt igazolja, hogy a háború mellett a tömeges bevándorlás az, ami egyre súlyosabb problémákat okoz Európa országainak. A beérkező százezrek teljesen képzetlenek, sokan írástudatlanok, így semmi esély arra, hogy megoldják a munkaerőhiányt, viszont hatalmas terhet jelentenek a szociális ellátórendszernek, miközben a közbiztonság is jelentősen romlik a nyugat-európai nagyvárosokban.