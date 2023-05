Novák Katalin: Az igazságos békének kell lennie a végső célnak

– Oroszország esztelen döntése arról, hogy megtámadja Ukrajnát, Magyarország közvetlen szomszédját, a feje tetejére állította a világunkat – jelentette ki Novák Katalin szerdán Reykjavíkban. A magyar köztársasági elnök az Európa Tanács állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján tartott beszédében hangsúlyozta, hogy

a háborús bűnöket ki kell vizsgálni, a háborús bűnösöknek pedig szembe kell nézniük az igazságszolgáltatás erejével.

Hozzáfűzte: egy szuverén állam elleni fegyveres támadás és agresszió elfogadhatatlan.

– Keresztény-konzervatív politikusként és anyaként szeretném megtalálni az utat a végső célunk felé, amely kétségtelenül az igazságos béke kell, hogy legyen – emelte ki a beszédében Novák Katalin. Rámutatott: ha az igazságos béke minden feltétele teljesül, az nemcsak a tűzszünetet teszi lehetővé, hanem a tartós békét is.

Az államfő elmondta: az Európa Tanács élen jár az emberi jogok védelmében és előmozdításában, és az elmúlt évtizedekben sokat tett a demokrácia és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának elősegítéséért.

Itt az ideje, hogy egy új, erős üzenetet fogalmazzunk meg: a békéhez való jog üzenetét

– mondta az államfő, hozzátéve, hogy a nemzetközi szervezet állam- és kormányfőinek különleges felelősségünk van ebben. Üdvözölte továbbá, hogy egyre többen szeretnének tisztességes és igazságos békét, amely minden állampolgár egyetemes vágya.

Ezután felhívta a jelenlevők figyelmét az Ukrajnában élő etnikai és nemzeti kisebbségek helyzetére. – Mindannyian tudják, hogy mennyire érintettek vagyunk ebben a kérdésben – utalt Novák Katalin a kárpátaljai magyarokra. Az államfő hangsúlyozta, külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a szabadságért vívott harc ne jelentse a kisebbségben élő közösségek jogainak megtagadását.

A kisebbségek tisztelete az egyik alapérték, amelyen az európai együttműködés nyugszik, ezt nem szabad félretennünk

– magyarázta Novák Katalin.

Végezetül elmondta, reméli, hogy az Európa Tanács következő csúcstalálkozóján egy stabil nemzetállamokból álló békés, erős és egységes Európa képviseltetheti magát.

A köztársasági elnök kedden érkezett az izlandi fővárosba, hogy az európai országokat fenyegető veszélyekről és az orosz–ukrán háborúról is szót ejtsenek az országok képviselői. Elmondása szerint

húsz éve nem volt példa olyan csúcstalálkozóra, ahol Európa 46 országának vezetői gyűltek össze.

Novák Katalin a tanácskozás előtt Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel folytatott kétoldalú megbeszélést, illetve baráti találkozón vett részt Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

„Az Európa Tanács is azért jött létre, hogy a II. világháború után megőrizzük a kontinens békéjét. Most, amikor ismét háború van Európában, együtt kell keresnünk a békéhez vezető legrövidebb utat. A félévvel ezelőtti tapasztalataimhoz képest komoly előrelépésnek tartom, hogy egyre több vezető beszél már a béke fontosságáról. Olyan igazságos és méltányos békére van szükség, ami hosszú távon is fenntartható. Természetesen a vezetők figyelmét felhívtam a kárpátaljai magyarság aggasztó helyzetére is.

Holnap irány New York, ahol az ENSZ-ben is a békéért fogok kiállni.” – írta meg Novák Katalin szerdai Facebook-bejegyzésében.