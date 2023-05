Válik a finn miniszterelnök

Markus Räikkönen és Sanna Marin közel húsz éven át élt együtt, ebből három év volt házasság.

„Együtt adtuk be a válókeresetet. Hálásak vagyunk az együtt töltött 19 évért és a szeretett lányunkért” – áll a közösségi médiában közölt rövid tájékoztatásban. Hozzáteszi: „Továbbra is jóban vagyunk egymással, és megmaradunk szerető szülőknek. Ezután is töltünk majd együtt időt, mint család” − tette hozzá.

Hogy mi áll a válás hátterében, és mikor romlott meg a házasságuk, nem közölték, az azonban árulkodó lehet, hogy Markus Räikkönen utoljára tavaly decemberben posztolt közös képet feleségével, akkor is egy protokollrendezvényről.

Míg az utolsó romantikus hangulatú kép (egy esküvői fotó) 2022 augusztusában, évfordulójukon került ki az oldalára.

Sanna Marin Instagaram-profilján szintén a tavaly decemberi kép az utolsó, amelyen együtt láthatók.

A válásról szóló bejelentés azt követően történt, hogy Sanna Marin kormánypártja, a Szociáldemokrata Párt 19,9 százalékkal csak a harmadik helyre szorult az áprilisi finn parlamenti választásokon. A voksolást a Petteri Orpo vezette jobbközép Nemzeti Szövetség nyerte, második helyen a bevándorlásellenes a Finnek végeztek. Az új koalíciós kormány megalakulásáig Sanna Marin ideiglenes miniszterelnöki posztot tölt be.