Hónapokon belül előre hozott választások jöhetnek Szerbiában

A szerb kormányfő és a köztársasági elnök tartott sajtótájékoztatót szerda este Belgrádban. Ana Brnabics miniszterelnök felszólalásában kiemelte, értékelése szerint nem volt tökéletes a kormány munkája, de mindent megtettek, hogy az ország előrehaladjon.

A május eleji két szörnyű tömegmészárlás után azonban már soha nem lesz ugyanaz az ország, mint volt.

A kormányfő felsorolta azon intézkedéseket, amelyeket a kabinet a köztársasági elnökkel hozott, hogy választ adjon ezekre a tettekre, fegyvereket gyűjtöttek be, ellenőrzik a rendőrök a már kiadott engedélyeket, s azt is, hogy miként tartják a fegyvereket, valamint a lőterek munkájára is odafigyelnek Szerbiában.

Rendőröket vezényeltek az iskolákba, a diákok mentális egészségéről szakmai stábok gondoskodnak, a büntető törvénykönyv módosítása is napirendre került, de a figyelem fókuszában van a kortárserőszak visszaszorítása is.

A legrosszabb, ami ilyen tragédiák után történhet, az, ha elpolitizálják ezeket az eseményeket – mondta Ana Brnabics. Szerbiában pedig éppen ez történik, az ellenzék által szervezett tüntetéseken politikai követelésekkel álltak elő – tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök szerint a követelések egy részét teljesítették, az oktatási miniszter lemondott, a belügyminiszter és a Biztonsági Információs Ügynökség vezetőjének távozására szerinte nincs szükség.

Ana Brnabics megismételte: készen áll arra, hogy lemondjon, s szerinte a politikai krízis megoldása az lenne, ha parlamenti választásokat tartanának az országban az év végéig.

Alekszandar Vucsics államfő felszólalásában emlékeztetett: továbbra is várja, hogy párbeszéd alakuljon ki az ellenzékkel, de szerinte erre kevés az esély. A szerb elnök ugyanakkor bízik abban, hogy mégis mutatnak majd némi hajlandóságot a dialógusra, ellenkező esetben választások lesznek Szerbiában.

Most már biztossá vált, hogy előre hozott voksolás lesz, már csak hónapok kérdése, hogy mikor

– nyilatkozta Vucsics.

A szerb elnök hangsúlyozta: nem lesz átmeneti kormány Szerbiában, erről nem hajlandó párbeszédet folytatni sem. Szerinte az azt jelentené, hogy a továbbiakban nem a nép által választott vezetők irányítanák az országot, hanem külföldi hatalmi központok és belföldi mágnások.

Vucsics a sajtótájékoztatón bejelentett több intézkedést is, amellyel az emberek életminőségét javítanák. Az oktatásban dolgozók fizetését szeptembertől öt és fél, decembertől vagy januártól pedig további 10 százalékkal emelik. A pedagógusokhoz hasonlóan az egészségügyben dolgozók is béremelésre számíthatnak, a nővérek és a technikusok ugyanennyi emelést kapnak. Az orvosok, a katonák, a rendőrök és az adminisztrációban dolgozók bérét is növelik.

A nyugdíjasok járandóságát október elsejétől öt és fél, januártól pedig 14,6 százalékkal emelik.

Alekszandar Vucsics további intézkedéseket is bejelentett.

Ellensúlyozni szeretnék az inflációs nyomást, csökkentik 5 százalékkal a legolcsóbb kenyér árát, illetve az IMF-fel megegyeznének, hogy ne kelljen drágítani a villamos energia árát.

A köztársasági elnök ismertette, hogy az anyák a nyár végén gyermekenként egyszeri 10 ezer dináros, azaz 31 ezer forintos támogatást kapnak. Azaz minden 16 éven aluli gyermek után jár ennyi pénz. A belföldi turizmust is segítik, utalványokat osztanak az embereknek.

Koszovóval kapcsolatban a szerb államfő elmondta, hogy a nemzetközi közösséggel való egyeztetések után a koszovói szerbekkel is beszélni fog a hétvégén. Köszönetét fejezte ki a szerbeknek, hogy békésen tiltakoztak, és fontosnak nevezte a béke megőrzését.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök sajtóértekezletet tart a kormányának a koszovói helyzettel foglalkozó ülése után Belgrádban 2023. január 23-án (Fotó: MTI/AP/Darko Vojinovic)