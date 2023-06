„Joe Biden fegyverként használja a bűnüldözést”

Szombati beszédében azzal érvelt, hogy az 1978. évi elnöki iratokról szóló törvény alapján jogszerűvé vált a titkos dokumentumok megőrzése.

„Bármilyen dokumentumot is akar magával vinni egy elnök, abszolút joga van hozzá” – állította.

Trump arra is emlékeztetett: Joe Bidenről is kiderült, hogy titkos dokumentumokat tartott magánlakásában, amely miatt most egy különleges ügyészi vizsgálat folyik, Trumppal ellentétben azonban Biden soha nem kapott idézést emiatt a hatóságoktól.

A republikánusok legesélyesebb elnökjelöltje Joe Biden fiának, Hunter Bidennek az ügyeit is felemlegette.

„Hazudnak, csalnak és lopnak” – összegezte véleményét Trump a demokratákról. „Ilyen mélyre süllyedtek, hogy megpróbálják megnyerni a 2024-es választást, és ezt nem fogjuk hagyni” – tette hozzá.

