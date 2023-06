Politikai karrierekbe kerülhet a teheráni és orosz polgármesterek brüsszeli útja

Az eseményre a világ minden tájáról mindegy háromszáz delegáció érkezett, köztük Bogotából, Kijevből, részt vettek továbbá az Európai Bizottság és az Európai Parlament képviselő is, ám a résztvevők között volt a teheráni polgármester, Alireza Zakani, valamint az oroszországi Kazanyból érkező csoport is, a polgármester, Ilszur Metsin vezetésével. A vendéglista azonban felháborodást keltett a közvéleményben, ugyanis Belgium szankciókat vezetett be Oroszország és Irán ellen.

A nemzetközi sajtó szerint akár több politikus karrierjén is csorbát ejthet az ügy, beleértve Hadja Lahbib belga külügyminisztert: a politikust ugyanis lemondásra szólították fel ellenzéki politikusok – többek közt a jobbközép Új Flamand Szövetség tagjai –, miután kiderült, vízumot adott az iráni és az orosz küldöttségnek, hogy részt tudjanak venni a városok csúcstalálkozóján.

Olyan miniszterre van szükségünk, aki vállalja a felelősséget

– fogalmazott az iráni–belga Darya Safai, az Új Flamand Szövetség tagja.

„A kérdés az, miért egyezett bele abba, hogy kiadja a vízumokat? Miért van az, hogy alig három héttel Olivier Vandecasteele szabadon bocsátása után terroristák jönnek Brüsszelbe? És miért kell Belgium nevét bemocskolni?” – tette fel a kérdéseket a politikus.

Az utazásra jogosító dokumentumokat ugyanis mindössze három héttel azután adták ki, hogy egy belga segélymunkást, Olivier Vandecasteelet 455 napnyi börtönbüntetés után szabadon engedték az iráni hatóságok. A férfit kémkedéssel vádolták meg és a bíróság 40 év börtönre, valamint 74 korbácsütésre ítélte. Olivier Vandecasteelet fogolycsere keretében engedték szabadon, Brüsszel olyan diplomatát adott ki Iránnak, akit terrorizmusért ítéltek el. Asszadollah Asszadi két éve raboskodott Belgiumban egy iráni ellenzéki felvonulás ellen tervezett bombamerénylet miatt.

Borítókép: Hadja Lahbib belga külügyminiszter az EU-tagállamok külügyi tanácsa kereskedelmi formációjának tanácskozásán Brüsszelben 2023. május 25-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)