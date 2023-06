Washington által szankcionált országokat látogat az iráni elnök

Venezuela, Kuba és Niacaragua meglátogatása szerepel az iráni elnök, Ebrahim Raiszi első dél-amerikai útjának napirendjén. A térség országaival feltehetőleg hamar megtalálja Raiszi a közös hangot, ugyanis Irán mellett őket is szankcionálta az Egyesült Államok. Az iráni elnök Venezuelában kezdte hétfőn körútját, Raiszi közölte, utazásának egyik oka az volt, hogy fokozzák a két ország közötti kereskedelmet a jelenlegi évi hárommilliárd dollárról 20 milliárd dollárra. Az iráni elnököt ahol Yván Gil külügyminiszter fogadta és a nap folyamán Nicolás Manduro venezuelai elnökkel is találkozott.

Raiszi a találkozót követően beszédében hangsúlyozta, Irán és Venezuela között nem hagyományos, hanem stratégiai kapcsolatok állnak fenn és a két országnak közös ellensége van. Noha nem nevezte meg az Egyesült Államokat, a The Independent brit napilap szerint az nyugati nagyhatalomra utalhatott Raiszi.

Nem akarják, hogy a két ország, Irán és Venezuela független legyen

– szögezte le a perzsa ország elnöke az amerikai vezetésre utalva.

Teherán a dél-amerikai Venezuela egyik legfontosabb nemzetközi szövetségese, erre Manduro is rámutatott, aki beszédében Iránt a legfontosabb feltörekvő hatalomként jellemezte. A találkozó során a két elnök 25 megállapodást írt alá, melyek között szerepelnek oktatással és egészségüggyel kapcsolatos egyezmények is. Tervek szerint pedig a technológiai együttműködés is nagyobb méreteket öltene.

A venezuelai elnök tavaly júniusban járt munkalátogatáson Iránban, akkor 20 évre szóló megállapodást írt alá a két ország az olaj- és petrolkémiai ipari, valamint a védelmi szektorban történő együttműködés terén.

Borítókép: Ebrahim Raiszi iráni elnök (balra) és Nicolás Manduro venezuelai elnök a dél-amerikai ország fővárosában Caracasban 2023. június 12-én (Fotó: AFP/Anadolu Agency/Pedro Rances Mattey)